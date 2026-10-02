iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra im Vergleich

Der Wettbewerb zwischen den neuesten Flaggschiffen auf dem Smartphone-Markt stößt bei Nutzern und Technikbegeisterten stets auf großes Interesse. Laut ixbt.com haben die bekannten Macher von PhoneBuff einen weiteren interessanten Vergleich durchgeführt und die fortschrittlichsten Geräte von Apple und Samsung direkt gegeneinander antreten lassen. Um den menschlichen Faktor auszuschließen und faire Ergebnisse zu gewährleisten, wurde während des Testprozesses ein spezieller robotergesteuerter Manipulator eingesetzt. Dies berichtet Ixbt.com in seinem Bericht.

In der Anfangsphase der Tests bewegten sich beide Smartphones fast gleichauf und zeigten mit geringen Schwankungen das gleiche Tempo. Als der Testprozess jedoch eine sehr ressourcenintensive Aufgabe wie die Texterkennung in Adobe-Software erreichte, setzte sich das Apple-Flaggschiff deutlich ab. Der leichte Vorteil des Samsung-Flaggschiffs bei der Videoverarbeitung reichte nicht aus, um den Rückstand aufzuholen.

Geschwindigkeit in der Praxis und Speicherkapazitäten

Am Ende der ersten Runde erreichte das iPhone 18 Pro Max als erstes das Ziel. Bemerkenswert ist, dass das Gerät seine Zeit im Vergleich zum Vorjahresmodell um ganze 10 Sekunden verbessern konnte. Dies ist ein beachtlicher Wert für einen Test , der etwa drei Minuten dauert. In der zweiten Runde wurden dieselben Anwendungen erneut gestartet, um zu prüfen, ob sie im RAM gehalten wurden. Wenn Anwendungen nicht aus dem Speicher geworfen werden, ist es für das zurückliegende Gerät praktisch unmöglich, den Rückstand aufzuholen.

Das Samsung-Flaggschiff beendete auch die zweite Runde als Zweiter. Insgesamt lag das Gerät der koreanischen Marke bei einer Gesamtdauer von vier Minuten 12 Sekunden zurück. Obwohl dieser Unterschied nicht riesig ist, ist er dennoch ein bemerkenswertes Ergebnis. Es ist besonders hervorzuheben, dass diese Differenz fast vollständig durch eine einzige komplexe Aufgabe entstand — den rechenintensiven Prozess in der Adobe-Software.

Tests unter hoher Last

Die Experten beließen es nicht dabei und führten eine neue, noch härtere Testart für die Geräte ein. Sie zwangen beide Smartphones, 10 Minuten lang ununterbrochen 4K-Videos aufzunehmen, und starteten danach die ressourcenintensivsten Aufgaben aus dem Haupttest erneut. Die Ergebnisse zeigten, dass beide Geräte unter Last spezifische Eigenschaften aufwiesen, der Unterschied war jedoch nur beim Galaxy S26 Ultra deutlich spürbar.

Es stellte sich heraus, dass das iPhone 18 Pro Max unter starker Hitzeentwicklung und Last im Durchschnitt nur um 1,9 Prozent gegenüber seinem Normalzustand verlangsamte. Das Samsung-Flaggschiff hingegen verschlechterte sein Ergebnis unter schwierigen Bedingungen deutlich — um 13,2 Prozent. Dieser Vergleich vermittelt ein klares Bild der mobilen Prozessoren der neuesten Generation und ihrer Fähigkeiten beim Wärmemanagement und der Bewältigung schwerer Aufgaben.