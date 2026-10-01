Der englische Verein Manchester City arbeitet an einem ernsthaften juristischen Verteidigungsplan, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen Verstößen gegen Finanzregeln anzufechten. Wie Goal.com berichtet, sind die „Citizens“ bereit, unwiderlegbare Beweise dafür vorzulegen, dass über 830 Millionen Pfund an Sponsorengeldern nicht von privaten Eigentümern, sondern von der Regierung der VAE finanziert wurden. Dies berichtet Goal.com berichtet. Es wird berichtet.

Eine unabhängige Kommission hatte Manchester City für schuldig befunden, über 900 Millionen Pfund illegal und verdeckt umgeleitet zu haben, um Finanzregeln zu umgehen. Laut Daily Mail Sport hat der Verein jedoch eine fundierte Strategie entwickelt, um diese Entscheidung zu kippen, und will mit Beweisen belegen, dass die Regierung von Abu Dhabi hinter den umstrittenen Vereinbarungen stand.

Unwiderlegbare Beweise und Kontoauszüge

Der Verein verfügt über wichtige Dokumente wie Kontoauszüge und Zeugenaussagen, die bestätigen, dass die Gelder direkt von Regierungskonten an die Sponsoren überwiesen wurden. Manchester City setzt darauf, im Berufungsverfahren zweifelsfrei nachzuweisen, dass die 830,69 Millionen Pfund aus rechtmäßigen Quellen stammten.

Zur Erinnerung: Der Großteil der Vorwürfe der Premier League basierte auf von Hackern erlangten E-Mails, darunter Nachrichten aus dem Jahr 2013. In diesen Nachrichten wurde diskutiert, wie Sponsorengelder bewegt wurden. Manchester City betont jedoch nachdrücklich, dass es sich bei diesem Schriftverkehr lediglich um falsche Annahmen von Vereinsmitarbeitern handelte.

Stellungnahme der Geschäftsführung

Der CEO des Vereins, Ferran Soriano, wies die Anschuldigungen in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter scharf zurück. Ihm zufolge basiert der gesamte Fall auf einer einzigen falschen Behauptung – der Annahme, dass das Privatvermögen des Eigentümers heimlich über Sponsoren eingebracht wurde –, was absolut nicht der Wahrheit entspricht.

Soriano betonte, dass der Kommission der Premier League alle notwendigen Unterlagen, einschließlich Banküberweisungen, vorgelegt wurden, um zu zeigen, dass das Geld nicht aus der Tasche des Eigentümers stammte, sondern von der Regierung überwiesen wurde.

Reaktion der kommerziellen Partner

Nach diesem Skandal hat auch die Fluggesellschaft Etihad Airways, einer der Hauptsponsoren des Vereins, begonnen, über ernsthafte Schritte nachzudenken. Quellen zufolge prüft die Fluggesellschaft eine Klage gegen die Premier League.

Etihad Airways wies die Schlussfolgerungen der unabhängigen Kommission kategorisch zurück und erklärte, dass ihnen während des Rechtsverfahrens keine Gelegenheit gegeben wurde, ihren Standpunkt darzulegen. Ein Vertreter der Fluggesellschaft betonte, dass diese Entscheidung ihrem Ruf schade, und forderte, dass die Premier League die volle Verantwortung für die entstandenen schwerwiegenden Folgen übernehmen müsse.