Xiaomi bringt große Waschmaschine mit drei Trommeln und Trocknungssystem auf den Markt

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Xiaomi bringt große Waschmaschine mit drei Trommeln und Trocknungssystem auf den Markt

Xiaomi hat einen einzigartigen Wasch- und Trocknungskomplex namens Mijia Laundry Pro Supreme Edition auf den Markt gebracht, der für große Familien konzipiert ist. Das Gerät zeichnet sich durch seine einzigartige Konstruktion und drei unabhängige Trommeln aus, die die gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Kleidungsstücke ermöglichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com besteht das neue Gerät aus zwei separaten Einheiten, die übereinander gestapelt sind und insgesamt bis zu 18 kg Wäsche aufnehmen können. Dieser Ansatz spart erheblich Zeit, da der Benutzer nicht mehrere aufeinanderfolgende Zyklen starten muss.

Drei unabhängige Trommeln und einzigartige Funktionen

Die Haupttrommel im unteren Teil des Geräts ist für 13 kg Wäsche ausgelegt und mit einem modernen Wärmepumpen-Trocknungssystem ausgestattet. Darüber befinden sich zwei weitere kleinere Trommeln mit einer Gesamtkapazität von 5 kg. Somit bietet das Gerät folgende Möglichkeiten:

  • Waschen und Trocknen von großen Gegenständen in der Haupttrommel, einschließlich Bettwäsche, Bezügen und schweren Decken;
  • Separate Reinigung von kleiner Kleidung, Unterwäsche und anderen Textilien in den beiden oberen kleinen Fächern;
  • Unabhängige Bearbeitung der Kleidung in jedem Fach, ohne sie mit anderen zu vermischen.
Der Hauptvorteil solcher Multi-Trommel-Lösungen besteht darin, dass alle drei Sektionen der Mijia Laundry Pro Supreme Edition über eine vollständige Trocknungsfunktion verfügen. Im Gegensatz zu einigen ähnlichen Geräten auf dem Markt verfügen hier auch die kleinen Fächer über eine Feuchtigkeitsentzugsfunktion, was die Arbeit der Benutzer weiter erleichtert.

Smartphone-Steuerung und moderne Technologien

Obwohl das Gerät drei unabhängige Trommeln umfasst, nimmt sein vertikales Design nur sehr wenig Platz im Haushalt ein. Der Komplex ist vollständig in das Xiaomi Smart-Home-Ökosystem integriert und kann über die Mi Home-App ferngesteuert werden.

Der Benutzer kann den Waschvorgang über sein Smartphone überwachen und für jede Trommel individuelle Programme je nach Stoffart einstellen. Dies ist wichtig, um empfindliche Stoffe vor Beschädigungen zu schützen.

Derzeit ist das neue Produkt nur auf dem chinesischen Markt erhältlich, mit einem empfohlenen Preis von 10.000 Yuan (ca. 1.490 USD). Unter Berücksichtigung lokaler staatlicher Subventionen ist es jedoch möglich, das Gerät für 7.700 Yuan (1.150 USD) zu erwerben. Informationen zur Lieferung des Geräts nach Usbekistan oder in andere Märkte liegen derzeit nicht vor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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