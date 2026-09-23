Xiaomi bringt Waschmaschine mit drei Trommeln und KI auf den Markt

Eine einzigartige innovative Lösung wurde auf dem Markt für Haushaltsgeräte vorgestellt. Laut ixbt.com hat Xiaomi die intelligente Waschmaschine Mijia Healthy Wash Pro mit drei unabhängigen Trommeln angekündigt. Mit einer Gesamtkapazität von 14 kg ermöglicht dieses Gerät den Benutzern, verschiedene Arten von Kleidung gleichzeitig, aber in getrennten Zyklen zu waschen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das neue Gerät ist in zwei Versionen erhältlich, wobei das Standardmodell 600 USD kostet. Die fortschrittliche Version mit Trocknungsfunktion kostet 745 USD. Dieses Preissegment gilt als wettbewerbsfähige Option auf dem modernen Markt für Haushaltsgeräte mit multifunktionalem und komplexem technologischem Design.

Drei unabhängige Trommeln und kompakte Abmessungen

Das Hauptmerkmal der Mijia Healthy Wash Pro sind ihre drei separaten Trommeln. Das Hauptfach ist für 11 kg Wäsche ausgelegt, während die beiden kleineren Trommeln jeweils eine Kapazität von 1,5 kg haben. Dieser Ansatz ermöglicht es, Kinderkleidung, Unterwäsche oder andere empfindliche Gegenstände gleichzeitig zu reinigen, ohne sie mit der Hauptladung zu vermischen.

Jede Trommel verfügt über ein eigenes Wasserversorgungssystem und kann völlig unabhängig von den anderen arbeiten. Interessanterweise entsprechen die Abmessungen des Geräts trotz einer Gesamtkapazität von 14 kg den Standard-Frontlader-Maschinen von Mijia mit 10 kg. Die Gehäusegröße beträgt 598×597×850 mm und ist für den Einbau in Möbel konzipiert. Zudem wurde der Durchmesser der kleinen Trommeln auf 230 mm erweitert.

Trocknung, Hygiene und KI-Funktionen

Die Modifikation mit Trocknungsfunktion kann bis zu 9 kg Wäsche auf einmal trocknen – 7 kg in der Haupttrommel und jeweils 1 kg in den kleineren Fächern. Die Schleuderdrehzahl erreicht bei allen Trommeln 1400 U/min. Das Gerät arbeitet in allen drei Fächern mit hoher Effizienz.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die hygienische Behandlung gelegt. Eine spezielle Funktion sorgt für eine Sterilisationseffizienz von 99 % mit kaltem Wasser ohne zusätzliche chemische Desinfektionsmittel. Der Hersteller gibt an, dass dieser antibakterielle Effekt bis zu 10 Tage anhalten kann.

Die technologische Innovation nutzt auch KI-Funktionen. Die Mijia Lingyun-Funktion basiert auf Xiaomis eigenen Algorithmen und dem MiMo-Modell. Der Benutzer muss lediglich den Stofftyp, die Farbe und die Art der Flecken angeben, woraufhin das intelligente System automatisch die optimalen Wasch- und Pflegeparameter auswählt.