Xiaomi veröffentlicht neue Waschmaschine mit drei unabhängigen Trommeln

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Xiaomi veröffentlicht neue Waschmaschine mit drei unabhängigen Trommeln

Xiaomi hat die Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro mit drei unabhängigen Trommeln auf dem chinesischen Markt eingeführt. Laut ixbt.com zeichnet sich das Gerät mit einer Gesamtkapazität von 14 kg dadurch aus, dass es drei verschiedene Arten von Wäsche gleichzeitig oder getrennt waschen kann. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Die Haupttrommel des neuen Geräts ist für 11 kg Wäsche ausgelegt, während die beiden zusätzlichen kleinen Trommeln jeweils eine Kapazität von 1,5 kg haben. Diese kleinen Sektionen sind dafür gedacht, Unterwäsche, Socken oder Babykleidung separat von anderer Wäsche zu waschen, wobei alle drei Sektionen gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeiten können.

Technische Möglichkeiten und Funktionen

Die Abmessungen des Geräts betragen 598 × 570 × 850 mm. Trotz der drei Sektionen entsprechen diese Maße nahezu denen herkömmlicher Frontlader-Waschmaschinen mit 10 kg Kapazität. Neben der Standardversion ist für Kunden auch eine Variante mit Trocknungsfunktion erhältlich.

Die Version mit Trocknungsfunktion kann bis zu 9 kg Wäsche trocknen, wobei die Haupttrommel 7 kg und jede kleine Trommel bis zu 1 kg aufnimmt. Um ein Vermischen der Wäsche zu verhindern, verfügt jede Trommel über einen eigenen Wasserzufuhrkreislauf.

Künstliche Intelligenz und Sicherheit

Der Steuerungsprozess wird durch das Mijia Lingyun KI-System ergänzt, das auf Xiaomis großem MiMo-Modell basiert. Benutzer können den Stofftyp, die Farbe und den Verschmutzungsgrad beschreiben, woraufhin das System optimale Waschparameter vorschlägt. Zudem versorgt ein Drei-Kanal-Dosierer jede Trommel automatisch mit Waschmittel; eine volle Füllung soll etwa einen Monat halten.

Laut Hersteller garantiert die Kaltwasser-Sterilisationsfunktion die Beseitigung von bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren, 99,99 % der Pilze, über 96 % der Allergene und 100 % der Hausstaubmilben. Um starke Vibrationen zu verhindern, wurden ein einheitlicher Stahlrahmen, ein Dämpfungssystem und automatische Auswuchtalgorithmen, die Vibrationen in Echtzeit analysieren, eingesetzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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