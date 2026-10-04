Kein Hörgerät mehr nötig: Intelligente Brille mit Seh- und Hörunterstützung vorgestellt

An der Schnittstelle zwischen Medizin und Hochtechnologie gibt es einen neuen Durchbruch. Das amerikanische Startup Legato hat offiziell die intelligenten „Frames“-Brillen auf den Markt gebracht, die gleichzeitig als Sehhilfe und unsichtbares Hörgerät fungieren.

Dieses Gadget wurde für Menschen entwickelt, die sich beim Tragen herkömmlicher Hörgeräte unwohl fühlen oder diese als störend empfinden, und verfügt über die Fähigkeit, menschliche Sprache von Hintergrundgeräuschen zu isolieren.

Nichts im Ohr: Wie funktioniert das Gerät?

Der Hauptvorteil des Gadgets besteht darin, dass der Gehörgang vollständig frei bleibt:

Intelligente Mikrofone und Prozessor: Die im Rahmen integrierten Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche kontinuierlich. Ein eingebauter Mikrochip analysiert die Audiosignale in Echtzeit und filtert die Sprache des Gesprächspartners aus dem Lärm heraus.

Gerichtete Lautsprecher: Der Ton wird über Mikro-Lautsprecher im Bereich der Bügel direkt in Richtung des Trommelfells geleitet. Das bedeutet, dass Außenstehende den Ton kaum hören, während der Nutzer die Umgebungsgeräusche weiterhin natürlich wahrnehmen kann.

Garantie der Privatsphäre: In die Brille ist keine Kamera integriert und Gespräche werden nicht aufgezeichnet – alle Berechnungen finden ausschließlich lokal auf dem Gerät statt.

34 Gramm Gewicht und 10 Stunden Akkulaufzeit

Das Gadget unterscheidet sich optisch kaum von einer gewöhnlichen Brille:

Gläser: In den Rahmen können sowohl optische Gläser nach ärztlichem Rezept als auch einfache Gläser eingesetzt werden. Das Gewicht inklusive Gläser beträgt nur etwa 34 Gramm .

Akku: Mit einer vollen Ladung arbeitet die Brille über 10 Stunden im Dauerbetrieb. Das Schnellladesystem ermöglicht in 30 Minuten eine zusätzliche Laufzeit von 2 Stunden.

Smartphone-Verbindung: Über Bluetooth 5.3 lässt sich das Gerät mit dem Telefon verbinden, um Musik zu hören, Anrufe entgegenzunehmen und die Klangparameter über eine spezielle App anzupassen.

Preise und Modelle

Legato bietet Kunden drei verschiedene Designs und Rahmenvarianten an: