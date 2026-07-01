Perekrestok, eine der größten Einzelhandelsketten Russlands (Teil der X5 Group), führt eine neue technologische Lösung im Einzelhandel ein. Kunden können nun an Self-Checkout-Kassen nicht nur mit Bankkarten, sondern auch mit Bargeld bezahlen. Diese Neuerung erweitert die Möglichkeit, Einkäufe völlig unabhängig und ohne Kontakt zu einem Kassierer zu tätigen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, wird die neue Technologie derzeit in einem Supermarkt im Einkaufszentrum Megapolis in Moskau getestet. Das System ist mit einem speziellen Bargeldakzeptor ausgestattet, der in die Self-Checkout-Kasse integriert ist. Dies macht den Zahlungsvorgang für die Kunden flexibler und schneller.

Harmonie von digitalen Systemen und Bargeld

Der Zahlungsvorgang ist sehr einfach: Nachdem der Kunde die Produkte gescannt hat, wählt er auf dem Bildschirm die Zahlungsmethode Bargeld aus. Anschließend führt er Banknoten und Münzen in das spezielle Gerät ein. Das System berechnet automatisch den eingegebenen Betrag, zieht die Einkaufssumme ab, gibt das Wechselgeld zurück und druckt den Beleg.

Diese Technologie bietet insbesondere Kunden Komfort, die Bargeld gegenüber digitalen Zahlungen bevorzugen, aber nicht in Warteschlangen stehen möchten. Spezialisten der X5 Group betonen, dass eine solche Lösung dazu beiträgt, die Überfüllung in den Geschäften zu reduzieren und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu optimieren.

Zukunftspläne und Expansion

Derzeit analysiert die Geschäftsführung von Perekrestok die Ergebnisse der Testphase. Sollten die ersten Schlussfolgerungen positiv ausfallen, ist geplant, diese Technologie im gesamten Netzwerk in großem Umfang einzuführen. Das Unternehmen strebt an, jährlich mindestens 300 Supermärkte mit solchen modernen Kassen auszustatten.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden Self-Checkout-Kassen in den letzten Jahren immer beliebter, allerdings funktionieren die meisten nur mit Bankkarten (Uzcard, Humo, Visa). Diese Erfahrung aus dem russischen Markt könnte in Zukunft als Vorbild für große Einzelhändler in unserer Region dienen, da der Bargeldverkehr immer noch hoch ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einzelhandel zunehmend automatisiert wird und versucht, den menschlichen Faktor zu reduzieren. Bargeldakzeptierende Kassen fungieren als eine Art „Brücke“ zwischen traditionellen Zahlungsmethoden und modernen digitalen Diensten.