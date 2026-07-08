Meta geht Datenschutzbedenken bei seinen Smart Glasses an

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Meta geht Datenschutzbedenken bei seinen Smart Glasses an

Meta hat eine neue Sicherheitsfunktion eingeführt, um Bedenken hinsichtlich seiner KI-gestützten Smart Glasses auszuräumen. Wenn nun die LED-Leuchte, die den Aufnahmevorgang anzeigt, abgedeckt oder beschädigt wird, schaltet sich die Kamera der Brille automatisch ab. Diese Maßnahme soll die Privatsphäre der Nutzer schützen und verhindern, dass das Gerät als Mittel zur verdeckten Überwachung eingesetzt wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Entscheidung des Unternehmens ist eine Reaktion auf öffentliche Kritik, dass die Brillen nicht nur ein modisches Accessoire seien, sondern ernsthafte Datenschutzprobleme verursachen könnten. Meta betonte in seinem Blog, dass bisher kein anderer Kamerahersteller in der Branche eine so strenge Maßnahme ergriffen habe. Experten halten diesen Schritt jedoch für etwas widersprüchlich zur Gesamtstrategie des Unternehmens, da Meta weiterhin Nutzerdaten sammelt.

Kampf gegen verdeckte Überwachung

Laut Meta haben einige Nutzer versucht, andere heimlich zu filmen, indem sie die LED-Leuchte an der Brille einfach mit Isolierband abklebten. Obwohl das Unternehmen später eine Technologie einführte, die erkennt, wenn das Licht blockiert ist, versuchten einige "clevere" Nutzer, die Beschränkung durch das vollständige Entfernen oder technische Beschädigen der Leuchte zu umgehen. Das neue Update wurde entwickelt, um genau solchen komplexen Manipulationen entgegenzuwirken.

Dennoch fordert Meta weiterhin mehr persönliche Daten von seinen Nutzern. So werden beispielsweise Fotos und Videos der Nutzer verwendet, um das Meta AI-System zu trainieren. Wenn der Nutzer diese Funktion nicht manuell deaktiviert, werden seine persönlichen Inhalte zur Verbesserung der KI-Modelle verwendet.

Widersprüchliche Strategie und neue Projekte

Die Financial Times berichtet, dass Meta derzeit einen neuen Prototyp testet, der alle paar Sekunden Fotos macht und kontinuierlich Audio aufzeichnet. Dies weckt gewisse Zweifel an den Aussagen des Unternehmens, man würde die "Privatsphäre schützen". Obwohl das Unternehmen seinen Nutzern verspricht, dass "nur Sie Ihre Fotos sehen werden", steht in der Datenschutzrichtlinie, dass alle mit Meta AI geteilten Informationen vom Unternehmen verwendet werden können.

Meta steht derzeit im Zentrum mehrerer Gerichtsverfahren und Untersuchungen im Zusammenhang mit seinen Smart Glasses. Insbesondere haben Mitarbeiter eines Outsourcing-Unternehmens in Kenia behauptet, sie seien gezwungen gewesen, während des Trainings des Meta AI-Systems hochgradig persönliche und unangemessene Aufnahmen zu sichten, die mit den Brillen gemacht wurden. Dies stellt die Wirksamkeit der Datensicherheitsversprechen des Tech-Giganten in der Praxis in Frage.

Da auch auf dem Markt in Usbekistan das Interesse an Smart Gadgets wächst, sind solche Datenschutzfragen auch für lokale Verbraucher relevant. Während Meta seine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, um seinen Ruf zu wahren, müssen sich die Nutzer stets bewusst sein, wohin ihre Daten fließen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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