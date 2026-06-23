Meta stellt erschwingliche und moderne Meta Glasses Smart Glasses vor

Meta, einer der führenden Vertreter der Technologiewelt, hat offiziell seine neue Generation von Smart Glasses — die Meta Glasses Serie — vorgestellt. Es wird erwartet, dass diese Geräte nicht nur aufgrund ihrer Funktionalität, sondern auch aufgrund ihres erschwinglichen Preises großes Marktinteresse wecken. Das neue Gadget wurde zu einem Startpreis von 299 Dollar auf den Markt gebracht, was deutlich günstiger ist als ähnliche Produkte der Konkurrenz. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen Meta und dem Optikriesen EssilorLuxottica realisiert. Bemerkenswert ist, dass die neuen Geräte im Gegensatz zu Vorgängermodellen keine Logos von Ray-Ban oder Oakley tragen; sie werden vollständig unter der Marke Meta veröffentlicht. Laut Counterpoint Research kontrollieren diese beiden Unternehmen derzeit über 80 Prozent des Marktes für Smart Glasses.

Technische Möglichkeiten und Designvielfalt

Obwohl die Meta Glasses über keinen Bildschirm verfügen, sind im Inneren eine hochwertige Kamera und persönliche Lautsprecher integriert. Das Gerät besitzt eine spezielle Taste, die standardmäßig den Meta AI Sprachassistenten aktiviert. Benutzer können diese Taste nach ihren Wünschen für andere Funktionen konfigurieren. Die Brille hält mit einer Ladung über 8 Stunden, während ein spezielles Etui zusätzliche 40 Stunden Strom liefert.

Das Unternehmen hat auch besonderes Augenmerk auf das Design gelegt. Derzeit werden den Nutzern Rahmen in mehreren Stilen angeboten:

Meta Adventurer: Ein klassisches Modell in Rechteckform;

Ein klassisches Modell in Rechteckform; Meta Fury: Ein massiverer Rahmen, der eher einem maskulinen Stil entspricht;

Ein massiverer Rahmen, der eher einem maskulinen Stil entspricht; Meta Glasses by Kylie: Ein elegantes, oval geformtes Modell, das in Zusammenarbeit mit dem berühmten Model Kylie Jenner entworfen wurde.

Künstliche Intelligenz und neue Funktionen

Der integrierte Meta AI Assistent hilft dabei, den Alltag des Nutzers zu vereinfachen. Er kann Fragen zu Sportergebnissen oder Restaurants in der Nähe beantworten sowie Dinge analysieren und Informationen zu dem liefern, was der Nutzer gerade sieht. In Kürze wird zudem ein Fußgängernavigationssystem (Pedestrian navigation) für das Gerät erwartet.

Zudem gab Meta bekannt, dass 14 neue Sprachen für die Live-Übersetzungsfunktion hinzugefügt wurden, darunter Japanisch, Chinesisch, Hindi und Koreanisch. Dies erleichtert die Kommunikation für Reisende und mehrsprachige Menschen erheblich. Für usbekische Nutzer ist es von großer Bedeutung, dass dieses Gadget die internationale Kommunikation über Englisch unterstützt.

Die Markteinführung der Meta Glasses erfolgte eine Woche nachdem der Konkurrent Snap seine Specs Smart Glasses zu einem Preis von 2.195 Dollar vorgestellt hatte. Dieser drastische Preisunterschied deutet darauf hin, dass Meta in diesem Segment auf Massentauglichkeit setzt. Derzeit sind die neuen Geräte in verschiedenen Farben und Glaskombinationen in einer Reihe von Ländern erhältlich.