Smarte Brille ohne Kamera und Lautsprecher: Even Realities G2 Modell vorgestellt

·92·Technologie
Smarte Brille ohne Kamera und Lautsprecher: Even Realities G2 Modell vorgestellt

In der Welt der Technologie sorgen smarte Brillen oft für Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der heimlichen Aufnahme von Personen in der Umgebung. Even Realities hat jedoch einen völlig anderen Weg gewählt. Ihre neue G2 Smart-Brille verfügt weder über eine Kamera noch über Lautsprecher, wird aber voraussichtlich zu einem der praktischsten Gadgets für Nutzer, die ihre Produktivität steigern wollen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Während Tech-Giganten wie Meta ihre Geräte auf Multimedia und soziale Netzwerke ausrichten, konzentriert sich Even Realities auf textbasierte Informationen und Produktivität. Die Einzigartigkeit des Geräts besteht darin, dass es ein monochromes Display im Neon-Grün-Stil vor den Augen des Nutzers erzeugt. Dies ermöglicht das Lesen wichtiger Nachrichten oder das Überprüfen von Informationen, ohne andere in eine unangenehme Lage zu bringen.

Technische Möglichkeiten und Design

Das Modell Even Realities G2 wurde im Vergleich zum Vorgänger G1 deutlich verbessert. Das neue Gerät ist mit einem Display ausgestattet, das eine Helligkeit von 1200 nits bietet und somit eine klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Zudem wurde die Anzeigefläche um 75 Prozent vergrößert und die Bildwiederholrate auf 60Hz erhöht. Dies sorgt für ein flüssiges und augenschonendes Bild.

Auch das Gehäuse des Geräts ist bemerkenswert. Der Brillenrahmen besteht aus einer Magnesiumlegierung, die Bügel aus Titan. Dadurch wiegt das Gadget nur 35 Gramm. Diese Leichtigkeit ermöglicht es, die Brille den ganzen Tag ohne Ermüdung zu tragen. Zudem sind die Gläser mit einer UV-Schutzschicht versehen, was sie auch als normale Sonnenbrille nützlich macht.

Anwendungsbereiche und Autonomie

Die G2 Smart-Brille ist primär für folgende Nutzergruppen konzipiert:
  • Fachleute, die ständig an Meetings teilnehmen und schnellen Zugriff auf Informationen benötigen;
  • Redner bei Präsentationen (um Textnotizen einzusehen);
  • Menschen, die häufig ins Ausland reisen und Übersetzungsunterstützung benötigen.

Obwohl die Verbindung des Geräts mit dem Smartphone in der Anfangsphase teilweise instabil war, wurde dieses Problem durch aktuelle Software-Updates behoben. Die Brille verbindet sich nun stabil mit dem Telefon und zeigt Benachrichtigungen ohne Verzögerung an.

Auch bei der Akkuleistung betont das Unternehmen, signifikante Ergebnisse erzielt zu haben. Mit einer einzigen Ladung kann die Brille bis zu zwei Tage halten. Das spezielle Etui ermöglicht es, das Gerät bis zu sieben Mal vollständig aufzuladen. Obwohl das Etui etwas groß ist, schützt es die Brille zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Even Realities G2 ein Gadget ist, das moderne Technologie mit einem klassischen Look verbindet. Während sie dem Nutzer einen Datenstrom wie bei "Iron Man" bietet, verletzt sie nicht die Privatsphäre anderer. Dies könnte ein neuer Standard für zukünftige smarte Geräte werden.

Smart GlassesEven RealitiesТехнологияГаджетИнновация
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX baut ein riesiges KI-Rechenzentrum im WeltraumSpaceX baut ein riesiges KI-Rechenzentrum im WeltraumGestern, 23:59Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027Gestern, 23:28Versteckter HotSpot-Sensor auf NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten aktiviertVersteckter HotSpot-Sensor auf NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten aktiviertGestern, 22:50Weltgrößtes hybrides Solarkraftwerk in China in Betrieb genommenWeltgrößtes hybrides Solarkraftwerk in China in Betrieb genommenGestern, 22:25Apple trifft unerwartete Entscheidung: iPhone 17 Produktionsvolumen wird drastisch reduziertApple trifft unerwartete Entscheidung: iPhone 17 Produktionsvolumen wird drastisch reduziertGestern, 21:57Unerwartetes Glück: Käufer erhält neuen Ryzen 7 9800X3D statt eines Ryzen 7 7800X3DUnerwartetes Glück: Käufer erhält neuen Ryzen 7 9800X3D statt eines Ryzen 7 7800X3DGestern, 21:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update