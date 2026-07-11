Smarte Brille ohne Kamera und Lautsprecher: Even Realities G2 Modell vorgestellt

In der Welt der Technologie sorgen smarte Brillen oft für Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der heimlichen Aufnahme von Personen in der Umgebung. Even Realities hat jedoch einen völlig anderen Weg gewählt. Ihre neue G2 Smart-Brille verfügt weder über eine Kamera noch über Lautsprecher, wird aber voraussichtlich zu einem der praktischsten Gadgets für Nutzer, die ihre Produktivität steigern wollen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Während Tech-Giganten wie Meta ihre Geräte auf Multimedia und soziale Netzwerke ausrichten, konzentriert sich Even Realities auf textbasierte Informationen und Produktivität. Die Einzigartigkeit des Geräts besteht darin, dass es ein monochromes Display im Neon-Grün-Stil vor den Augen des Nutzers erzeugt. Dies ermöglicht das Lesen wichtiger Nachrichten oder das Überprüfen von Informationen, ohne andere in eine unangenehme Lage zu bringen.

Technische Möglichkeiten und Design

Das Modell Even Realities G2 wurde im Vergleich zum Vorgänger G1 deutlich verbessert. Das neue Gerät ist mit einem Display ausgestattet, das eine Helligkeit von 1200 nits bietet und somit eine klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Zudem wurde die Anzeigefläche um 75 Prozent vergrößert und die Bildwiederholrate auf 60Hz erhöht. Dies sorgt für ein flüssiges und augenschonendes Bild.

Auch das Gehäuse des Geräts ist bemerkenswert. Der Brillenrahmen besteht aus einer Magnesiumlegierung, die Bügel aus Titan. Dadurch wiegt das Gadget nur 35 Gramm. Diese Leichtigkeit ermöglicht es, die Brille den ganzen Tag ohne Ermüdung zu tragen. Zudem sind die Gläser mit einer UV-Schutzschicht versehen, was sie auch als normale Sonnenbrille nützlich macht.

Anwendungsbereiche und Autonomie

Fachleute, die ständig an Meetings teilnehmen und schnellen Zugriff auf Informationen benötigen;

Redner bei Präsentationen (um Textnotizen einzusehen);

Menschen, die häufig ins Ausland reisen und Übersetzungsunterstützung benötigen.

Die G2 Smart-Brille ist primär für folgende Nutzergruppen konzipiert:

Obwohl die Verbindung des Geräts mit dem Smartphone in der Anfangsphase teilweise instabil war, wurde dieses Problem durch aktuelle Software-Updates behoben. Die Brille verbindet sich nun stabil mit dem Telefon und zeigt Benachrichtigungen ohne Verzögerung an.

Auch bei der Akkuleistung betont das Unternehmen, signifikante Ergebnisse erzielt zu haben. Mit einer einzigen Ladung kann die Brille bis zu zwei Tage halten. Das spezielle Etui ermöglicht es, das Gerät bis zu sieben Mal vollständig aufzuladen. Obwohl das Etui etwas groß ist, schützt es die Brille zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Even Realities G2 ein Gadget ist, das moderne Technologie mit einem klassischen Look verbindet. Während sie dem Nutzer einen Datenstrom wie bei "Iron Man" bietet, verletzt sie nicht die Privatsphäre anderer. Dies könnte ein neuer Standard für zukünftige smarte Geräte werden.