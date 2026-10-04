Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober

·3·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden für den 4. Oktober je nach Speicherkapazität und Farbe bekannt gegeben. Die Preise variieren je nach SIM+eSIM- und eSIM+eSIM-Variante.

Das iPhone 18 Pro mit 256 GB in der eSIM+eSIM-Version wird in der Farbe Silver für 1579 Dollar, in Glacier und Black für 1599 Dollar und in Burgundy für 1649 Dollar angeboten.

Die 512 GB-Version des iPhone 18 Pro kostet 1899 Dollar, das Modell mit 1 TB Speicher wird für 2899 Dollar verkauft.

Das iPhone 18 Pro Max mit 256 GB wird in den Farben Black, Silver und Glacier für 1799 Dollar und in der Burgundy-Version für 1889 Dollar angeboten.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB kostet 2049 Dollar, die Varianten Silver und Burgundy 2179 Dollar und die Glacier-Version 2099 Dollar. Das Modell mit 1 TB Speicher ist mit 2749 Dollar angegeben.

Das iPhone 18 Pro mit 256 GB in der SIM+eSIM-Version wird in der Farbe Silver für 1579 Dollar sowie in Glacier, Black und Burgundy für 1619, 1679 bzw. 1679 Dollar angeboten.

In dieser Version kostet das 512 GB-Modell des iPhone 18 Pro 1899 Dollar, die Version mit 1 TB Speicher wird für 2999 Dollar verkauft.

Die Glacier-Version des iPhone 18 Pro Max mit 256 GB kostet 1929 Dollar, Black 1919 Dollar, Silver 1899 Dollar und Burgundy 2029 Dollar.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB kostet 2179 Dollar, die Varianten Silver und Glacier 2239 Dollar und die Burgundy-Version 2299 Dollar. Das Modell mit 1 TB Speicher kostet 2749 Dollar.

Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 4. Oktober 2026. Die Marktpreise können sich täglich ändern.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphonesiPhone 18
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Am 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändertAm 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändert2 Oktober 11:11Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenNeue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben29 September 10:42Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-MarktAktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-MarktGestern 09:59iPhone 18 Preise bekannt: Neue Pro-Modelle werden teureriPhone 18 Preise bekannt: Neue Pro-Modelle werden teurer13 September 01:41Einige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne NetzempfangEinige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne Netzempfang26 September 14:52iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-FlaggschiffeiPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-Flaggschiffe18 September 13:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse