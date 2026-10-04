Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden für den 4. Oktober je nach Speicherkapazität und Farbe bekannt gegeben. Die Preise variieren je nach SIM+eSIM- und eSIM+eSIM-Variante.

Das iPhone 18 Pro mit 256 GB in der eSIM+eSIM-Version wird in der Farbe Silver für 1579 Dollar, in Glacier und Black für 1599 Dollar und in Burgundy für 1649 Dollar angeboten.

Die 512 GB-Version des iPhone 18 Pro kostet 1899 Dollar, das Modell mit 1 TB Speicher wird für 2899 Dollar verkauft.

Das iPhone 18 Pro Max mit 256 GB wird in den Farben Black, Silver und Glacier für 1799 Dollar und in der Burgundy-Version für 1889 Dollar angeboten.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB kostet 2049 Dollar, die Varianten Silver und Burgundy 2179 Dollar und die Glacier-Version 2099 Dollar. Das Modell mit 1 TB Speicher ist mit 2749 Dollar angegeben.

Das iPhone 18 Pro mit 256 GB in der SIM+eSIM-Version wird in der Farbe Silver für 1579 Dollar sowie in Glacier, Black und Burgundy für 1619, 1679 bzw. 1679 Dollar angeboten.

In dieser Version kostet das 512 GB-Modell des iPhone 18 Pro 1899 Dollar, die Version mit 1 TB Speicher wird für 2999 Dollar verkauft.

Die Glacier-Version des iPhone 18 Pro Max mit 256 GB kostet 1929 Dollar, Black 1919 Dollar, Silver 1899 Dollar und Burgundy 2029 Dollar.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB kostet 2179 Dollar, die Varianten Silver und Glacier 2239 Dollar und die Burgundy-Version 2299 Dollar. Das Modell mit 1 TB Speicher kostet 2749 Dollar.

Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 4. Oktober 2026. Die Marktpreise können sich täglich ändern.