Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 9. Oktober

·8·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 9. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 9. Oktober 2026 für verschiedene Speicherkapazitäten und Farben aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten.

Das iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher kostet in der Farbe Silver 1579 Dollar, Glacier 1599 Dollar, Black 1589 Dollar und Burgundy 1599 Dollar im Aktionspreis.

Das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher kostet 1899 Dollar, die Version mit 1 TB Speicher liegt bei 2899 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Modell in Black wird zu einem Aktionspreis von 1699 Dollar angeboten. Die Silver-Version kostet 1749 Dollar, Glacier 1729 Dollar und Burgundy 1789 Dollar.

Mit 512 GB Speicher Pro Max Die Black-Version kostet 2049 Dollar, Silver 2099 Dollar, Glacier 2049 Dollar und Burgundy 2149 Dollar. Das 1 TB Modell ist mit 2699 Dollar angegeben.

Das iPhone 18 Pro in der SIM+eSIM-Version mit 256 GB ist in Silver für 1579 Dollar, Glacier für 1599 Dollar sowie in Black und Burgundy für jeweils 1619 Dollar erhältlich. Die 512 GB Version kostet 1949 Dollar, das 1 TB Modell 2999 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Die 256 GB Versionen in Glacier, Black und Silver werden für 1799 Dollar verkauft. Das Black-Modell ist zum Aktionspreis von 1799 Dollar erhältlich. Die Burgundy-Version kostet 1839 Dollar.

Das iPhone 18 Pro Max mit 512 GB Speicher wird in Black für 2179 Dollar, Silver für 2299 Dollar, Burgundy für 2199 Dollar und Glacier für 2299 Dollar angeboten. Die Version mit 1 TB Speicher kostet 2699 Dollar.

Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Daten spiegeln die Preise vom 9. Oktober 2026 wider.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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