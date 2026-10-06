Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 6. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max nach verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben wurden für den 6. Oktober 2026 bekannt gegeben. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten.

Das iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher in den Farben Silver, Glacier und Black wird für 1589 Dollar verkauft. Die Version in Burgundy kostet 1639 Dollar. Der Preis für das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher liegt bei 1899 Dollar, das Modell mit 1 TB Speicher bei 2899 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Die 256 GB Black-Version wird zu einem Aktionspreis von 1699 Dollar angeboten. Das Modell in Silver kostet 1749 Dollar, Glacier 1779 Dollar und Burgundy 1829 Dollar.

Das iPhone 18 Pro Max mit 512 GB Speicher wird in der Black-Version für 1999 Dollar, Silver für 2179 Dollar, Glacier für 2099 Dollar und Burgundy für 2149 Dollar verkauft. Der Preis für die 1 TB-Version beträgt 2699 Dollar.

In den SIM+eSIM-Varianten wird das iPhone 18 Pro mit 256 GB in Silver für 1579 Dollar, Glacier für 1599 Dollar sowie in Black und Burgundy für jeweils 1649 Dollar angeboten. Die 512 GB-Version kostet 2049 Dollar, das 1 TB-Modell 2999 Dollar.

Das iPhone 18 Pro Max mit 256 GB Speicher wird in der Glacier-Version für 1899 Dollar, Black zum Aktionspreis von 1829 Dollar, Silver für 1849 Dollar und Burgundy für 1939 Dollar verkauft.

Die 512 GB-Version des Pro Max kostet in der Black-Variante 2139 Dollar, Silver 2199 Dollar, Burgundy 2149 Dollar und Glacier 2199 Dollar. Der Preis für das Modell mit 1 TB Speicher ist mit 2699 Dollar angegeben.

Den Informationen zufolge können sich die Smartphone-Preise täglich ändern. Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 6. Oktober 2026.