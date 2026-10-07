Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 7. Oktober

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Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 7. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 7. Oktober 2026 nach verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten.

Das iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher kostet in der Farbe Silver 1589 Dollar, Glacier 1579 Dollar, Black 1589 Dollar und Burgundy 1639 Dollar.

Der Preis für das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher liegt bei 1899 Dollar, die 1 TB-Version wird mit 2899 Dollar angegeben.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Black-Modell wird zu einem Aktionspreis von 1699 Dollar angeboten. Die Silver-Version kostet 1749 Dollar, Glacier 1779 Dollar und Burgundy 1799 Dollar.

iPhone 18 mit 512 GB Speicher Pro Max Die Black-Version kostet 1999 Dollar, Silver 2149 Dollar, Glacier 2099 Dollar und Burgundy 2149 Dollar. Der Preis für das Modell mit 1 TB Speicher liegt bei 2699 Dollar.

Das iPhone 18 Pro in der SIM+eSIM-Version mit 256 GB wird in Silver für 1579 Dollar, Glacier für 1589 Dollar sowie in Black und Burgundy für jeweils 1649 Dollar angeboten. Die 512 GB-Version kostet 2049 Dollar, das 1 TB-Modell 2999 Dollar.

Die 256 GB Glacier-Version des iPhone 18 Pro Max kostet 1849 Dollar, das Black-Modell ist zu einem Aktionspreis von 1819 Dollar erhältlich, Silver kostet 1829 Dollar und Burgundy 1899 Dollar.

Die Black-Version des Pro Max mit 512 GB Speicher kostet 2139 Dollar, Silver 2199 Dollar, Burgundy 2149 Dollar und Glacier 2199 Dollar. Der Preis für die Version mit 1 TB Speicher liegt bei 2699 Dollar.

Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Stand vom 7. Oktober 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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