iPhone 18 Pro und Pro Max: Preise vom 5. Oktober

Die Preise für die verschiedenen Speicher- und Farbvarianten der Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden für den 5. Oktober bekannt gegeben. Die Geräte sind in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM erhältlich.

Das iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher wird in den Farben Silver, Glacier und Black für 1599 Dollar angeboten. Die Burgundy-Version kostet 1649 Dollar. Der Preis für das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher liegt bei 1899 Dollar, das Modell mit 1 TB Speicher bei 2899 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Die 256 GB-Version des Pro Max wird in der Farbe Black zu einem Aktionspreis von 1769 Dollar verkauft. Die Farben Silver und Glacier werden für 1799 Dollar und Burgundy für 1849 Dollar angeboten.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB Speicher kostet 2039 Dollar, Silver 2179 Dollar, Glacier 2099 Dollar und Burgundy 2179 Dollar. Der Preis für das Modell mit 1 TB Speicher beträgt 2749 Dollar.

In den SIM+eSIM-Versionen wird das iPhone 18 Pro mit 256 GB in Silver für 1579 Dollar, in Glacier für 1609 Dollar sowie in Black und Burgundy für 1659 Dollar verkauft. Die 512 GB-Version kostet 1949 Dollar, das 1 TB-Modell 2999 Dollar.

Die SIM+eSIM-Version des iPhone 18 Pro Max mit 256 GB wird in Glacier für 1929 Dollar, Black für 1889 Dollar, Silver für 1849 Dollar und Burgundy für 1989 Dollar angeboten.

Die Black-Version des iPhone 18 Pro Max mit 512 GB Speicher kostet 2159 Dollar, Silver 2239 Dollar, Burgundy 2219 Dollar und Glacier 2239 Dollar. Der Preis für die 1 TB-Version liegt bei 2739 Dollar.

Es wurde mitgeteilt, dass sich die Preise der Smartphones täglich ändern können. Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 5. Oktober 2026.