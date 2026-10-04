Der Beginn des Weltraumzeitalters: 69 Jahre seit dem Start des ersten Satelliten

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Der Beginn des Weltraumzeitalters: 69 Jahre seit dem Start des ersten Satelliten

Vor 69 Jahren, am 4. Oktober 1957, brachte die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten, PS-1, in die Umlaufbahn. Dieses historische Ereignis markierte den Beginn des Weltraumzeitalters für die Menschheit und legte den Grundstein für die Entwicklung von Kommunikations-, Navigations- und globalen Überwachungstechnologien, die heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com war das erste Raumfahrzeug eine relativ kleine Metallkugel mit einem Durchmesser von nur 58 Zentimetern. Mit einem Gewicht von 83,6 Kilogramm galt dieses Gerät seinerzeit als technisches Wunderwerk.

Ein historisches Signal und seine Bedeutung

PS-1 übertrug die weltberühmten „Piep-Piep“-Signale über Funksender, die auf zwei Frequenzen arbeiteten. Dieses Signal konnte nicht nur von speziell ausgestatteten Bodenstationen, sondern auch von Funkamateuren mit eigener Ausrüstung in verschiedenen Ländern problemlos empfangen werden.

In den vergangenen Jahrzehnten haben Satellitentechnologien eine enorme Evolution durchlaufen, von der einfachen orbitalen Funkfrequenzübertragung bis hin zu den komplexesten heutigen Systemen für Fernerkundung, globale Navigation und Hochgeschwindigkeitskommunikation.

Das Zeitalter der praktischen Weltraumeroberung

Das erste Gerät in der Geschichte der Raumfahrt war insgesamt 92 Tage im Orbit aktiv, bevor es am 4. Januar 1958 in der Atmosphäre verglühte. Dennoch ging sein erfolgreicher Start als erster und wichtigster Schritt der Menschheit bei der praktischen Eroberung des Weltraums in die Geschichte ein.

Auch heute noch gilt der 4. Oktober als Ausgangspunkt des Weltraumzeitalters. Dank dieser kleinen Metallkugel ist die Menschheit heute in der Lage, den Klimawandel vorherzusagen, unseren Planeten aus dem Weltraum zu beobachten und eine sofortige Kommunikation mit jedem Punkt der Erde herzustellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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