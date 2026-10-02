Kirgisistan bringt erstmals eigenen Satelliten in die Umlaufbahn

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Kirgisistan bringt erstmals eigenen Satelliten in die Umlaufbahn

Die Kirgisische Republik hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte erfolgreich ihren eigenen Satelliten ins All befördert. Dieser bedeutende historische Schritt gilt als der erste große Erfolg des Landes im Bereich der Hochtechnologie und der Weltraumforschung. Dieses Raumfahrzeug eröffnet neue Möglichkeiten zur Überwachung der regionalen ökologischen und wirtschaftlichen Lage. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Umsetzung dieses historischen Projekts von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, aus durchgeführt. Der Satellit wurde am 1. Oktober erfolgreich mit der berühmten Falcon 9 Trägerrakete des Unternehmens SpaceX gestartet. Während dieses Fluges war das kirgisische Gerät Teil einer Gruppe von 130 verschiedenen Weltraumobjekten, die mit einer einzigen Rakete in die Umlaufbahn gebracht wurden.

Weltraummanagement und praktische Aufgaben

Die Steuerung des neuen Raumfahrzeugs erfolgt direkt von einem eigens eingerichteten Kontrollzentrum in der Hauptstadt Bischkek aus. Experten planen, die aus der Umlaufbahn gewonnenen Daten zu nutzen, um den Zustand von landwirtschaftlichen Flächen, Gletschern, Wasserreservoirs, Wäldern und Weiden effektiv zu überwachen.

Darüber hinaus werden die Satellitenbeobachtungen ein wichtiges Instrument sein, um Veränderungen in natürlichen Ökosystemen schnell zu erkennen und Fälle von illegaler Nutzung unterirdischer Ressourcen aufzudecken. Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, unbefugte Mülldeponien und andere Quellen der Umweltverschmutzung aus dem Weltraum streng zu überwachen.

Früherkennung von Naturgefahren

Einer der Schwerpunkte des Weltraumüberwachungssystems ist die Prävention von Naturgefahren. Mithilfe neuer Technologien wird es möglich sein, erste Anzeichen von Notfällen wie Dürren, Überschwemmungen, Erdrutschen, Schlammlawinen und Waldbränden bereits in einem frühen Stadium zu erkennen.

Nach offiziellen Angaben der Präsidialverwaltung von Kirgisistan werden diese objektiven Weltraumdaten als primäre Quelle für wichtige Entscheidungen auf staatlicher Ebene dienen. Sie werden auch eine bedeutende Rolle dabei spielen, die Investitionsplanung präziser zu gestalten und die Umsetzung staatlicher Programme streng zu kontrollieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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