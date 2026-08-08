Wie NASA ins All geschickte Laptops modifizierte

In der Vergangenheit wurden Laptops, die zur Internationalen Raumstation geschickt wurden, von NASA-Spezialisten speziell modifiziert. Der Raumfahrttechnik-Enthusiast George Rausch untersuchte in einem NASA-Ausstellungszentrum einen dieser seltenen Computer und präsentierte der Öffentlichkeit dessen besondere Merkmale. Ixbt.com berichtet .

Warum wurden die Laptops modifiziert?

Laut ixbt.com mussten Raumfahrtexperten verschiedene Laptopmodelle, die zur Station geschickt wurden, standardisieren. Damit alle Computer auf dieselbe Weise an das Bordstromnetz angeschlossen werden konnten, erhielten sie einen standardmäßigen runden Stromanschluss, der als Cannon plug bekannt ist. Die ursprünglichen Ladegeräte der Hersteller wurden vollständig entfernt.

Diese praktische Lösung war unter den Bedingungen der Raumstation von großer Bedeutung. Ohne eine solche Anpassung hätte für jeden einzelnen Computer ein eigenes Netzteil sowie eigene Kabel und Leitungen aufbewahrt werden müssen. Im Weltraum verursacht jede zusätzliche Masse und jedes zusätzliche Ausrüstungsteil eine weitere Belastung.

Für den Einbau des neuen Stromanschlusses nutzten die Ingenieure den Platz des integrierten Telefonmodems in den Laptops. Der auf der Orbitalstation völlig nutzlose Modemanschluss wurde entfernt und durch ein Bauteil ersetzt, das direkt an die Gleichstromversorgung der ISS angeschlossen wurde.

Historische Details und technische Daten

Historischen Unterlagen zufolge führte Lockheed Martin die Vorbereitung und Modifizierung von ThinkPad- und anderen Computern für Raumfahrtmissionen im Auftrag durch. Allein das Vorhandensein von Telefonmodems in den Computern zeigt, wie alt sie sind.

Zur Erinnerung: Der Bau der ISS begann Ende der 1990er-Jahre, als Modems als fester Bestandteil von Laptops galten. Die ersten Langzeitbesatzungen der Station nahmen ihre Arbeit im Jahr 2000 auf. Auch die frühe Kommunikationsinfrastruktur der ISS hatte besondere Merkmale: Für einige Bordsysteme wurde der in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzte Datenbus MIL-STD-1553 verwendet.

Die Geschichte dieser Laptops ist nicht nur aus technischer, sondern auch aus archivwissenschaftlicher Sicht interessant. George Rausch zufolge ist es heute sehr schwierig, Originaldokumente zu solchen Modifikationen zu finden. Im Ausstellungszentrum gibt es nur wenige Informationen zu diesem Thema, und einige der vom Ingenieur früher genutzten Online-Quellen sind inzwischen verschwunden.