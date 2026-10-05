Neues Gerät zur Analyse der Luftzusammensetzung auf der Internationalen Raumstation in Betrieb genommen

Ein modernes Gerät, das die chemische Zusammensetzung der Luft automatisch überwacht und Dutzende verschiedener Zusatzstoffe erkennen kann, wurde auf der Internationalen Raumstation in Betrieb genommen. Diese neue Technologie, die für die Weltraumforschung und den Betrieb von Orbitalstationen von entscheidender Bedeutung ist, stellt einen wichtigen Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit der Astronauten und zur kontinuierlichen Überwachung der atmosphärischen Bedingungen dar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Neue Technologie zur Luftüberwachung im Weltraum

Laut ixbt.com wurde dieses High-Tech-Gerät mit dem Frachtraumschiff «Progress MS-35» zur Station geliefert. Es ist darauf ausgelegt, die Atmosphäre der Station im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments namens «Gazoanalizator FS» kontinuierlich zu überwachen. Neben den Hauptgasen erfasst das System ständig alle fremden Komponenten in der Luft.

Das Hauptfunktionsprinzip des neuen Gasanalysators basiert auf der Fourier-Spektroskopie-Methode. Das Gerät leitet Infrarotstrahlung durch eine Luftprobe und analysiert deren spezifisches Absorptionsspektrum. Dieser Prozess ermöglicht die schnelle Bestimmung der vorhandenen Gase in der Luft sowie deren genaue Konzentration.

Die Software ist in der Lage, automatisch 35 verschiedene Mikro-Zusatzstoffe zu erkennen. Darüber hinaus ermöglichen die zur Erde übertragenen Interferogramme den Experten, weitere zusätzliche Komponenten in der Atmosphäre der Station zu identifizieren. Dies ebnet den Weg für eine tiefere Erforschung der Luftumgebung auf der Orbitalstation.

Nutzlast des Frachtschiffs und zukünftige Pläne

Zur Erinnerung: Das Raumschiff «Progress MS-35» wurde erfolgreich vom Kosmodrom Baikonur gestartet und koppelte drei Tage später an die Internationale Raumstation an. Neben traditioneller Fracht – Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Sauerstoff – beförderte das Schiff auch Ausrüstung, die für eine Reihe wissenschaftlicher Studien erforderlich ist.

Insbesondere wurden mit diesem Flug wissenschaftliche Geräte und Verbrauchsmaterialien für Experimente wie «Teledroid», «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» und «Separatsiya» geliefert. Dies zeigt, dass die wissenschaftliche Forschung trotz der Tatsache, dass die Station ihre letzten Jahre erlebt, intensiv fortgesetzt wird.

Zur Information: Nach Prognosen der NASA wird erwartet, dass SpaceX die Entwicklung des United States Deorbit Vehicle (USDV), das für den kontrollierten Absturz der Internationalen Raumstation vorgesehen ist, in der zweiten Jahreshälfte 2028 abschließen wird. Dennoch wird die Station auch in der Endphase ihres Betriebs weiterhin mit modernster Ausrüstung ausgestattet.