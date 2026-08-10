Ablauf der Deorbitierung der Internationalen Raumstation bekannt gegeben

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Ablauf der Deorbitierung der Internationalen Raumstation bekannt gegeben

Die letzte Phase der Deorbitierung der Internationalen Raumstation (ISS) wurde den USA übertragen. Für diese Aufgabe wird derzeit intensiv ein spezielles Raumfahrzeug entwickelt. Dies teilte Oleg Kononenko, Kommandeur des Kosmonauten-Korps von Roskosmos und Leiter des Kosmonautentrainingszentrums, laut ixbt.com mit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Nach Angaben des Experten sollen zwei russische «Progress»-Fracht­raumfahrzeuge eingesetzt werden, um die Position und Ausrichtung der Station im Weltraum zu steuern. Die technischen und organisatorischen Arbeiten werden derzeit koordiniert durchgeführt, wobei alle Fristen strikt synchronisiert werden.

Die bevorstehende Mission dürfte zu den wichtigsten und umfangreichsten Projekten in der Geschichte der bemannten Raumfahrt gehören. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie den 30-jährigen Betrieb des größten künstlichen Objekts im Orbit beenden wird.

Eine Neue Etappe in Russlands Orbit

Zuvor war bekannt gegeben worden, dass die Vorbereitungen für die Deorbitierung der ISS begonnen haben. Den bestätigten Plänen zufolge soll 2028 Russlands «Prichal»-Knotenmodul zusammen mit dem nächsten «Progress»-Transportfahrzeug im Pazifischen Ozean versenkt werden.

Anstelle dieses Moduls soll ein universelles Knotenmodul der neuen Russian Orbital Station (ROS) installiert werden. Anschließend wird das Wissenschafts- und Energiemodul der ROS in den Orbit gebracht. Im Jahr 2030 sollen diese Module und das «Nauka»-Mehrzwecklabormodul einen unabhängigen Flug aufnehmen.

Nach den Plänen der Verantwortlichen soll der vollständige Aufbau der neuen Russian Orbital Station bis 2034 abgeschlossen sein. Damit beginnt in der globalen Raumfahrt eine neue technologische Ära.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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