Frachtraumschiff Progress MS-35 erfolgreich von Baikonur zur ISS gestartet

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Frachtraumschiff Progress MS-35 erfolgreich von Baikonur zur ISS gestartet

Laut Ixbt.com startete die Trägerrakete Soyuz-2.1b mit dem Frachtraumschiff Progress MS-35 erfolgreich von Startplatz 31 des Kosmodroms Baikonur. Der Flug hatte sich aufgrund technischer Probleme in der dritten Stufe leicht verzögert, doch nachdem die Experten alle Mängel behoben hatten, begann die geplante wichtige Weltraummission erfolgreich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Dieses Raumschiff ist für die Lieferung wichtiger Vorräte, Treibstoff und wissenschaftlicher Ausrüstung zur Internationalen Raumstation (ISS) konzipiert. Experten erwarten, dass das Andocken an die ISS planmäßig erfolgt, was für den kontinuierlichen Betrieb der Besatzung an Bord von entscheidender Bedeutung ist.

Volumen der kritischen Frachtlieferung ins All

Das Raumschiff Progress MS-35 mit einem Gesamtgewicht von etwa 7,4 Tonnen befördert insgesamt rund 2,4 Tonnen verschiedener Fracht für den Bedarf der Station. Dazu gehören 842 Kilogramm Treibstoff, um die Vorräte der Station für zukünftige Operationen aufzufüllen.

Zudem befinden sich an Bord 420 Kilogramm Trinkwasser, 50 Kilogramm Sauerstoff sowie 1.275 Kilogramm Lebensmittel und weitere notwendige Vorräte für die Kosmonauten. Zur Sicherung des täglichen Lebens und der Gesundheit der Besatzung werden 357 Kilogramm an Hygieneartikeln sowie 20 Kilogramm medizinische Hilfsmittel zur Vorbeugung negativer Auswirkungen der Schwerelosigkeit geliefert.

Wissenschaftliche Experimente und zukünftige Teledroid-Technologie

Ein Teil der Fracht besteht aus Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente wie Teledroid, Gazoanalizator-FS, Biopolimer, Virtual, Vampir, Uragan und Separatsiya. Besonders hervorzuheben ist das Teledroid-Experiment, das auf die Entwicklung anthropomorpher Robotertechnologie abzielt, um Kosmonauten außerhalb der Station aus der Ferne zu unterstützen.

Das Raumschiff liefert ein spezielles Exoskelett, das als Arbeitsplatz für den Kosmonauten dient. Mit diesem Gerät wird ein Bediener in Zukunft die Bewegungen des Roboters steuern können. Der Roboter selbst soll mit einer der nächsten Frachtmissionen zur Station geschickt werden, um Menschen bei gefährlichen oder routinemäßigen Außeneinsätzen zu unterstützen.

Soyuz-2.1bProgress MS-35ISSKosmonautikTeledroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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