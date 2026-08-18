Starship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem Ozean

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Starship kehrte aus dem All zurück und überstand einen heftigen Sturm auf dem Ozean

Der Starship-Prototyp von SpaceX, ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt, kehrte erfolgreich aus dem All zurück und landete sanft im Indischen Ozean, musste sich danach jedoch weiteren Belastungsproben stellen. Laut ixbt.com wurde das im Juli im Wasser gelandete Ship 40 durch monatelange starke Wellen und widrige Wetterbedingungen auf dem offenen Ozean schwer beschädigt, sank jedoch überraschenderweise nicht. Ixbt.com berichtet .

Für Fachleute und Ingenieure ist das Schiff von besonderer Bedeutung, da es seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellte. Dass es über längere Zeit an der Wasseroberfläche blieb, gab SpaceX erstmals in seiner Geschichte die Möglichkeit, ein Starship-Schiff vollständig aus dem Ozean zu bergen und seine Überreste eingehend zu untersuchen.

Ozeantests und entstandene Schäden

Obwohl der Rückflug des Schiffs aus dem All erfolgreich verlief, hinterließen die extrem harschen natürlichen Bedingungen des Ozeans ihre Spuren. Nachdem das Fahrzeug mehrere Wochen auf dem offenen Meer getrieben war, geriet es in heftige Stürme.

Infolgedessen wurde der äußere Bereich der Starship-Hülle schwer beschädigt. Zahlreiche Hitzeschutzkacheln lösten sich vom Fahrzeug; eine der vorderen Steuerklappen ging vollständig verloren, während die andere schwer beschädigt vorgefunden wurde.

Zukünftige Pläne und Bergungsaktion

Trotz dieser schweren Schäden liefert das Überleben von Ship 40 an der Wasseroberfläche der Raumfahrtindustrie unschätzbare praktische Daten. Die Ingenieure konnten verhindern, dass das Schiff sank, und es erfolgreich in Richtung der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel schleppen.

Dieser einzigartige Vorfall ermöglicht es den SpaceX-Fachleuten, praktisch zu analysieren, wie ein realer Raumflug und der langfristige Aufenthalt unter Ozeanbedingungen die Wärmeisolierung und die gesamte Konstruktion des Schiffs beeinflusst haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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