Progress MS-35-Raumfrachter erfolgreich getestet

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Progress MS-35-Raumfrachter erfolgreich getestet

Auf dem Kosmodrom Baikonur hat der Raumfrachter Progress MS-35 einen weiteren wichtigen Meilenstein erfolgreich absolviert – die Dichtheitsprüfung. Der Prozess hatte bereits zu Beginn der vergangenen Woche begonnen. Nun setzen die Spezialisten die technischen Vorbereitungen planmäßig fort. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde das Raumfahrzeug in eine spezielle Vakuumkammer gebracht, die die Bedingungen des Weltraums vollständig simuliert. Während des Tests wurde über spezielle Leitungen Gas in alle Abteilungen und Rohrsysteme geleitet, um die Dichtheit des Systems zu überprüfen.

Ergebnisse der automatisierten Kontrolle

Nach Angaben der staatlichen Korporation Roskosmos wurden bei der automatisierten Kontrolle unter Bodenbedingungen keinerlei Mängel oder Beanstandungen hinsichtlich der Dichtheit der Abteilungen und Bordsysteme des Raumfahrzeugs festgestellt. Dies zeigt, dass das Fahrzeug für die schwierigen Bedingungen im Weltraum bereit ist.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests wurde Progress MS-35 an seinen vorgesehenen Arbeitsbereich zurückgebracht. Die Ingenieure haben das Raumfahrzeug inzwischen an die Bodentestausrüstung angeschlossen und mit der nächsten Phase der Startvorbereitungen begonnen.

Versorgung der Internationalen Raumstation

Diese Mission spielt eine wichtige Rolle im Programm zur Versorgung der Internationalen Raumstation (ISS) mit dringend benötigter Fracht. Nach den Plänen ist der Start der Trägerrakete Soyuz-2.1b, die Progress MS-35 ins All bringen soll, für September dieses Jahres vorgesehen.

Dieser Flug wird Berichten zufolge der 96. gemeinsame Schritt im Rahmen des Versorgungsprogramms der Internationalen Raumstation sein. Die Spezialisten betonen, dass die erfolgreichen Tests den Weg für einen sicheren und stabilen Start ebnen werden.

WeltraumProgress MS-35ISSBaikonurTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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