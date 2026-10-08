Anthropic stellt das Modell Claude Haiku 5.5 vor

Das Unternehmen Anthropic hat knapp ein Jahr nach der Vorgängerversion das Modell Claude Haiku 5.5 vorgestellt. Das neue Modell ist auf schnelle Leistung und kosteneffiziente Nutzung ausgelegt.

Laut Unternehmensangaben wurde Claude Haiku 5.5 für kurze und repetitive Aufgaben, die Datenklassifizierung sowie für Programmierprozesse entwickelt. Das Modell zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Kosten zu optimieren.

In den von Anthropic veröffentlichten Ergebnissen übertraf Claude Haiku 5.5 in einigen Tests GPT-6 Luna. Insbesondere im OSWorld 2.1-Test erreichte das neue Modell 72,4 Prozent, während GPT-6 Luna 48,9 Prozent erzielte.

Auch im GDPval-AA-Test erzielte Claude Haiku 5.5 ein besseres Ergebnis. In diesem Test erreichte Haiku 5.5 1620 Punkte, während GPT-6 Luna 1437 Punkte erhielt.

Der Preis für Claude Haiku 5.5 wurde auf 0,10 USD pro 1 Million Input-Token und 0,50 USD pro Output-Token festgelegt. Laut Anthropic sind die Kosten im Vergleich zu Claude Haiku 4.5 um bis zu 75 Prozent gesunken.

Auf diese Weise beabsichtigt Anthropic, mit dem neuen Modell den Wettbewerb im Segment der Aufgaben zu verstärken, die schnelle Ausführung und niedrige Kosten erfordern.