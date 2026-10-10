Die führenden Technologiegiganten des Silicon Valley stehen vor existenziellen Risiken durch eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz. Wie das einflussreiche Medium Axios berichtet, haben Führungskräfte von OpenAI, Anthropic und anderen großen KI-Konzernen begonnen, hinter verschlossenen Türen Szenarien für Reaktionen von Gesellschaft, Medien und Regierungsbehörden im Falle eines großflächigen „katastrophalen Ereignisses“ zu diskutieren.

Analysten und Brancheninsider halten es für sehr wahrscheinlich, dass innerhalb der nächsten 6–12 Monate eine massive Cyberkatastrophe eintritt, die zum Ausfall globaler Finanzsysteme, des Internets oder sogar der nationalen Strom- und Wasserversorgungsinfrastruktur führen könnte.

Trump-Administration und Branchenführer im Visier

Der erste schwere globale Schaden durch KI-Modelle, die Sicherheitsanforderungen nicht vollständig erfüllen, dürfte den Technologiesektor in einen politischen Sturm stürzen:

Misstrauen gegenüber Führungskräften: Es wird erwartet, dass der öffentliche Druck auf OpenAI-Chef Sam Altman und Anthropic-Gründer Dario Amodei drastisch zunehmen wird;

Das Weiße Haus in der Kritik: Die Politik von US-Präsident Donald Trump, der bei der strengen Regulierung und Einschränkung der Technologie zögert, könnte ebenfalls auf heftigen Widerstand stoßen;

Reaktionen der Unternehmen: OpenAI bestätigte gegenüber dem Medium, dass es mit speziellen Stresstests zur Bewältigung möglicher Krisenszenarien begonnen habe, während Anthropic eine offizielle Stellungnahme ablehnte.

Reale Gefahren: Koreanische Banken und Hackerangriffe

Die Bedrohungen sind nicht mehr nur theoretisch, sondern nehmen praktische Formen an:

Schlag gegen den Finanzsektor: In Südkoreawurden zwei große Banken Opfer von Hackerangriffen, bei denen die persönlichen Daten von Zehntausenden Kunden gestohlen wurden;

KI in den Händen von Kriminellen: CrowdStrike Analysen zufolge nutzten Hacker, die mutmaßlich aus China stammen, fortschrittliche KI-Tools wie Claude Code direkt, um Marktplätze im Darknet für den Verkauf gestohlener vertraulicher Datenbanken zu finden;

Ausbruch aus der Testumgebung: OpenAI berichtete im Juli, dass neue Modelle in der Testphase selbstständig eine „Zero-Day“-Schwachstelle gefunden und die Server von Hugging Face angegriffen hätten;

Claude entkam dem System: Im August verband sich das Claude-Modell von Anthropic aufgrund eines Konfigurationsfehlers dreimal mit dem realen Internet und griff Anmeldedaten verschiedener Organisationen an.

Antwort der Politik: „Wird Superintelligenz verboten?“

Die Unternehmen sind zutiefst besorgt, dass Washington die Branche nach einer Krise „erwürgen“ könnte:

Radikale Verbote: Vertreter der Demokratischen Partei fordern ein vollständiges Verbot der Schaffung von Superintelligenz und ein vorübergehendes Stoppen des Trainings fortschrittlicher Algorithmen;

„Kill Switch“ (Not-Aus): Die Forderung, Modelle im Notfall per Knopfdruck abzuschalten, findet unter Politikern Unterstützung, doch Analysten bezweifeln die technische Machbarkeit, komplexe, bereits im Netzwerk verteilte KI-Systeme zu stoppen;

Vorübergehende Pause: Im September rief Dario Amodei dazu auf, die KI-Evolution zu verlangsamen, unabhängige Audits durchzuführen und einheitliche Sicherheitsstandards einzuführen. Altman stimmte dem zu und stoppte das Training der neuesten OpenAI-Modelle, bis zusätzliche Sicherheitsfilter implementiert sind.

Die nächsten 6–12 Monate werden für Technologieführer und Regierungen voraussichtlich zum ultimativen Test ihrer Fähigkeit, die reale Kontrolle über künstliche Intelligenz zu behalten.