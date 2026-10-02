Anthropic nähert sich mit IPO einer Bewertung von 2 Billionen Dollar

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Anthropic nähert sich mit IPO einer Bewertung von 2 Billionen Dollar

Die IPO-Unterlagen von Anthropic haben das Ausmaß der Pläne und Ausgaben des Unternehmens im Bereich der KI offengelegt, wie Reuters berichtet.

Das Unternehmen plant massive Investitionen, basierend auf der Ansicht, dass KI die Weltwirtschaft stärker verändern könnte als die Industrialisierung, Elektrizität und das Internet. Gleichzeitig steigen die Kosten von Anthropic jedoch drastisch an.

Den Unterlagen zufolge verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2025 einen Nettoverlust von 42 Milliarden Dollar. Für die kommenden Jahre sind Ausgaben in Höhe von 518 Milliarden Dollar für Cloud-Dienste, Rechenleistung und Infrastrukturverpflichtungen geplant.

Der Umsatz von Anthropic erreichte 2025 fast 4,6 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem zwölffachen Wachstum gegenüber 2024. Der operative Verlust des Unternehmens belief sich jedoch 2025 auf 8,06 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,98 Milliarden Dollar im Jahr 2024.

Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen 7,33 Milliarden Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur aus. Dies ist dreimal so viel wie 2024 und macht mehr als die Hälfte der gesamten Betriebskosten aus.

Laut Reuters könnte der Börsengang von Anthropic das Unternehmen mit über 2 Billionen Dollar bewerten. Dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie die geschätzte Bewertung von 965 Milliarden Dollar im Mai.

In den IPO-Unterlagen von Anthropic wird auch die Abhängigkeit des Unternehmens von Großkunden hervorgehoben. Im vergangenen Jahr entfiel fast ein Viertel des Umsatzes auf zwei Kunden. Das Unternehmen äußerte Bedenken, dass einige Großkunden keine langfristigen Verträge haben und ihre Ausgaben kürzen oder ganz einstellen könnten.

Zum 31. Dezember beliefen sich die Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristigen Investitionen von Anthropic auf 20,28 Milliarden Dollar.

Der IPO des Unternehmens könnte ein wichtiger Indikator dafür sein, wie der Markt große KI-Unternehmen bewertet. Anthropic konkurriert in diesem Bereich mit OpenAI, Google, Meta und xAI.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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