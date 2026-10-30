Der größte Raub der Geschichte: 6,3 Milliarden Dollar von Binance gestohlen

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Der größte Raub der Geschichte: 6,3 Milliarden Dollar von Binance gestohlen

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat offiziell den beispiellosesten Sicherheitsvorfall in ihrer Geschichte bestätigt. Infolge eines Hackerangriffs wurden digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar von der Plattform gestohlen.

Internationale Nachrichtenagenturen und Branchenanalysten bezeichnen diesen Vorfall als den größten Raub in der Geschichte der Kryptowährungs- und Finanzindustrie. Aufgrund des Notfalls hat die Börse alle Einzahlungs- und Auszahlungsvorgänge bis zum Abschluss der Sicherheitsüberprüfung vollständig ausgesetzt.

Wie wurde der Angriff durchgeführt?

Erste Ermittlungsergebnisse haben enthüllt, wie die Cyberkriminellen in das System eingedrungen sind:

  • Kompromittierung eines Ingenieur-Laptops: Der Angriff wurde durch die Infektion des persönlichen Laptops eines der DevOps-Ingenieure des Unternehmens ermöglicht;

  • Zugriff auf interne Container: Dadurch erhielten die Hacker unbefugten Zugriff auf einen internen Service-Container und konnten Transaktionen zum Abzug riesiger Geldsummen einleiten;

  • Gestohlene Vermögenswerte: Blockchain-Analysten stellten fest, dass während des Raubs 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin, 900 Millionen Dollar in Ethereum sowie eine sehr große Menge an USDT und USDC Stablecoins entwendet wurden;

  • Nordkoreanische Spur: Cybersicherheitsexperten von «TRM Labs» bringen den Angriff mit der speziellen Elite-Hacker-Gruppe aus Nordkorea namens TraderTraitor in Verbindung.

3 Milliarden Dollar eingefroren: Sind die Nutzergelder sicher?

Die Führung der Kryptobörse gab eine dringende Erklärung ab, um die Auswirkungen des Vorfalls abzumildern und die Nutzer zu beruhigen:

  • Unversehrtheit der Schlüssel: Die Geschäftsführung erklärte, dass die privaten Schlüssel (private keys) der Wallets nicht kompromittiert wurden und die Hauptguthaben der Kunden vollständig sicher sind;

  • Einfrieren von Vermögenswerten: Durch die sofortige Kommunikation mit Branchenpartnern und großen Stablecoin-Emittenten (Tether und Circle) konnten fast 3 Milliarden Dollar direkt auf der Blockchain eingefroren werden;

  • Garantie zur Schadensdeckung: Binance wird alle Verluste vollständig decken. Um die verbleibenden Schäden zu begleichen, wird die Plattform ihren internen Versicherungsreservefonds — SAFU — sowie ihre persönlichen Finanzreserven vollständig mobilisieren.

Obwohl die Börse angekündigt hat, das Problem aus eigenen Mitteln zu lösen, stellt ein Cyberangriff dieses Ausmaßes das Vertrauen in den globalen Kryptomarkt und das Sicherheitssystem für digitale Vermögenswerte erneut auf eine harte Probe.

BinanceTraderTraitorSAFUTRM LabsKryptowährung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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