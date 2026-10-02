Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära

Laut ixbt.com, hat ein modernes KI-Modell ein historisches Rätsel gelöst, das 217 Jahre lang ungelöst blieb. Ein System namens GPT-6 Astra hat den Inhalt eines komplexen geheimen französischen Codes aus der Zeit von Napoleon Bonaparte in nur sechs Stunden vollständig entschlüsselt und rekonstruiert. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten quelle.

Es geht um einen geheimen Brief, der im Frühjahr 1809 – etwa zwei Wochen vor der österreichischen Invasion – an den französischen Befehlshaber Auguste de Marmont geschickt wurde. Das Dokument stammte aus den langjährig ungelösten Archivbeständen des Forschungsprojekts Cryptiana. Der Brief besteht aus 24 Zeilen, die eine Kombination aus einfachem französischem Text sowie Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthalten.

Der Forscher Carter Church enthüllte die Details des Experiments. Ihm zufolge erhielt das System GPT-6 Astra lediglich ein Foto des Dokuments und einen einzigen Prompt. Danach erkannte das neuronale Netz innerhalb von sechs Stunden selbstständig fast 1300 Zeichen im Manuskript und fand teilweise den Entschlüsselungsschlüssel aus historischen Quellen.

Historischer Kontext und automatisierte Analyse

Um die verbleibenden Zeichen zu rekonstruieren, schrieb und ausführte die KI ihren eigenen Algorithmus unter Verwendung einer mathematischen Optimierungsmethode namens Simulated Annealing. Während des Kryptoanalyse -Prozesses untersuchte das Modell auch andere Korrespondenzen aus dieser Zeit und verglich die gewonnenen Daten mit dem historischen Kontext. Bemerkenswert ist, dass die KI während der Arbeit auch einen potenziellen Fehler im Datum innerhalb des Dokuments selbst identifizierte.

Experten betonen, dass dieser Code nach modernen kryptografischen Anforderungen nicht als extrem komplex gilt. Die Hauptbedeutung des Experiments liegt jedoch in der vollständigen Autonomie des Prozesses. Ein einziges System führte erfolgreich die Aufgaben der Identifizierung des alten Manuskripts, der Suche nach historischen Daten, der Durchführung der Kryptoanalyse, des Schreibens von Programmcode und der Überprüfung des Ergebnisses unter Berücksichtigung des Epochenkontexts aus.

Ein neues Kapitel in der Geschichte

Durch die Entschlüsselung dieser Informationen wurde auch ein fehlendes Fragment eines Befehls wiederhergestellt, das in den 1865 veröffentlichten Memoiren Napoleons erwähnt wurde. Während in Napoleons Werk stand, dass der Marschall nicht von „einer Handvoll...“ aufgehalten werden dürfe, wurde bekannt, dass dieser Satz im geheimen Code mit den Worten „...von einem Pöbelhaufen“ fortgesetzt wird.

Nachdem das Experiment erfolgreich abgeschlossen war, bestätigte der Experte des Cryptiana-Projekts, Satoshi Tomokiyo, die Richtigkeit der Ergebnisse. Anschließend wurde das historische Dokument offiziell in die Kategorie der entschlüsselten und geöffneten Archive verschoben. Es wird erwartet, dass der Einsatz solcher Technologien in Zukunft ein wichtiger Schritt bei der Aufdeckung ungelöster Geheimnisse der Menschheitsgeschichte sein wird.