Ist es möglich, Gerüche über das Internet zu übertragen?

Wissenschaftler haben das Scentronic-System getestet, das es ermöglicht, Gerüche in digitale Daten umzuwandeln, über das Internet zu übertragen und mithilfe eines anderen Geräts zu reproduzieren.

Die von Forschern der Ohio State University in den USA und dem Zhejiang Laboratory in China entwickelte Technologie erkennt Gerüche mithilfe einer elektronischen „Nase“. Das auf AI basierende System analysiert die gewonnenen Daten und sendet sie über das Internet an ein anderes Gerät. Das Empfangsgerät setzt daraufhin die entsprechenden Duftstoffe frei, um den Geruch zu reproduzieren.

Bisher wurde Scentronic darauf trainiert, fünf verschiedene Gerüche zu erkennen: Bier, Kuchen, Kaffee, Orange und Rotwein. Das bedeutet, dass das System noch nicht jeden beliebigen Geruch präzise und vollständig nachbilden kann.

In Experimenten identifizierten die Teilnehmer die vom Gerät erzeugten Gerüche bei Einzelpräsentation zu etwa 73 Prozent und bei einer Mischung aus zwei Gerüchen zu 71 Prozent korrekt.

Experten gehen davon aus, dass diese Technologie in Zukunft in Virtual- und Augmented-Reality-Systemen, zur Fernbewertung von Produktgerüchen in Online-Shops sowie bei medizinischen Untersuchungen eingesetzt werden könnte.

Dennoch ist Scentronic derzeit noch ein Prototyp im Stadium der wissenschaftlichen Forschung. Für eine breite Anwendung im Alltag müssen die Möglichkeiten zur Erkennung einer größeren Anzahl von Gerüchen, zur Unterscheidung komplexer Geruchsmischungen und zu deren präziserer Reproduktion weiter verbessert werden.