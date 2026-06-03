Binance und Alpaca erzielen Umsatzbeteiligungsvereinbarung

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat Einzelheiten einer Umsatzbeteiligungsvereinbarung mit dem Verwahr- und Brokerage-Infrastrukturanbieter Alpaca offengelegt. Alpaca hat sich zu einem führenden Infrastrukturanbieter für die Verwahrung tokenisierter US-Aktien und börsengehandelter Fonds (ETFs) entwickelt. Cointelegraph.com berichtet .

Gemäß den von Binance angekündigten neuen Handelsbedingungen erhält die Börse 50 % der Einnahmen aus der Zahlung für den Orderfluss (PFOF) der Alpaca-Plattform sowie 65 % des Nettogewinns aus der Aktienleihe nach Zinszahlungen an Nutzer. Alpaca stellt Brokerage-, Clearing- und Verwahrdienstleistungen für den Aktienhandel auf der Binance-Plattform bereit.

Diese Partnerschaft ist Teil der Strategie von Binance, über den Kryptobereich hinaus zu expandieren und seine Dienstleistungen zu monetarisieren. Zuvor hatte die Börse den Zugang zu über 7.000 US-Aktien und ETFs eröffnet und ein neues tokenisiertes Produkt namens bStocks angekündigt. Zur Information: Alpaca sammelte im Januar 150 Millionen USD bei einer Bewertung von 1,15 Milliarden USD ein.

Laut Daten von RWA.xyz wächst der Markt für tokenisierte Aktien rasant. In den letzten 30 Tagen stieg der Gesamtwert dieses Marktes um 29 %, während die Anzahl der Inhaber um 35 % auf 304.700 zunahm. Der Rückgang der aktiven Adressen deutet jedoch darauf hin, dass Investoren das langfristige Halten dem aktiven Verkauf dieser Vermögenswerte vorziehen.

Auch andere große Kryptobörsen dringen in traditionelle Finanzmärkte vor. Beispielsweise startete die Börse Bitget im April ein Proxy-Angebot, das an Pre-IPO-Aktien des von Elon Musk geführten Unternehmens SpaceX gekoppelt war. Solche Schritte zeigen eine wachsende Nachfrage nach blockchainbasierten Handelsprodukten.