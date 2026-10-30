Mann bricht seiner Frau beim Umarmen fünf Rippen (Video)

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Mann bricht seiner Frau beim Umarmen fünf Rippen (Video)

In der chinesischen Provinz Jiangsu hat ein Mann seiner Frau beim Umarmen fünf Rippen gebrochen und eine weitere angeknackst. Ärzte stellten fest, dass eine schwere Osteoporose bei der Frau die Ursache war. Dies berichtete The Times of India.

Berichten zufolge hatte die Frau ihrem Ehemann gesagt, dass ihr kalt sei. Daraufhin umarmte der Mann mit dem Nachnamen Wang sie. In diesem Moment hörte er ein Geräusch, das wie ein brechender Knochen klang, und die Frau krümmte sich vor starken Schmerzen.

Zunächst hielt die Frau ihre Verletzung nicht für ernst, suchte aber am nächsten Tag ein Krankenhaus auf. Eine Computertomographie ergab, dass fünf ihrer Rippen gebrochen und eine weitere angeknackst waren. Die Ärzte erklärten, dass keine Operation erforderlich sei, und empfahlen Medikamente, Schmerztherapie und Ruhe.

Die Ärzte erklärten, dass die Frau an einer schweren Osteoporose leide, die die Knochen brüchig macht. Aus diesem Grund konnte bereits ein normaler körperlicher Druck zum Bruch der Rippen führen.

Der Ehemann der Frau gab an, dass sie etwa 45 bis 50 Kilogramm wiege, häufig Diäten mache und ihre Ernährung einschränke. Zudem wurde bekannt, dass sie sich nur selten im Sonnenlicht aufhalte.

Experten betonten, dass man insbesondere bei Menschen mit Osteoporose beim Umarmen vorsichtig sein, den Brustkorb nicht zu fest drücken und die Person nicht ruckartig hochheben sollte.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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