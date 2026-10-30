„Der Handschuh mit dem blauen Band“: Jon Jones kündigt Quiz für Fans an

Einer der größten Kämpfer in der Geschichte der Mixed Martial Arts (MMA), eine UFC-Legende, Jon Jones, teilte Erinnerungen an seine glorreiche Karriere im Octagon, seine glanzvollsten Momente sowie einzigartige Stücke aus seiner persönlichen Sammlung und stellte seinen Millionen Fans eine spannende Frage.

Der US-amerikanische Athlet, der jahrelang die Spitze des Kampfsports dominierte, betonte, dass seine historischen Spuren im Octagon ein großes Vermächtnis für seine Kinder und seine Familie sein sollen, und präsentierte einen der seltenen Handschuhe, die er bei seinen Kämpfen trug.

„Das Octagon – meine schönste Erinnerung“: Jones' ehrliches Geständnis

Jon Jones erinnerte sich daran, dass der Auftritt vor seinen Fans das größte Glück seines Lebens war, und drückte den Sportbegeisterten seine Dankbarkeit aus:

Ein Gefühl der Dankbarkeit: „Einige meiner schönsten Erinnerungen im Leben sind mit dem Betreten des Octagons und dem Kämpfen vor euch verbunden. Wenn ich zurückblicke, empfinde ich unendliche Dankbarkeit für diese Erfahrung und die wunderbaren Menschen, die ich auf diesem Weg getroffen habe“, so der Kämpfer.

Historisches Erbe für die Kinder: „Ich habe versucht, die historischen Gegenstände aus meiner Karriere aufzubewahren. Ich möchte, dass meine Kinder und meine Familie sie eines Tages sehen und diese Erinnerungen ebenfalls nachempfinden können“, sagte der Sportler.

Ein Rätsel für Fans: Das Geheimnis der blauen Ecke

Der legendäre Sportler zeigte einen mit blauem Klebeband umwickelten Kampfhandschuh aus seiner Sammlung und bereitete eine spezielle Prüfung für echte MMA-Kenner vor:

Status als ewiger Champion: Gemäß den UFC-Regeln treten amtierende Champions und Favoriten normalerweise aus der roten Ecke in das Octagon ein. Da Jones viele Jahre lang ein unbesiegter Champion war, bestritt er fast alle seine Kämpfe als Vertreter der roten Ecke.

Ein seltener Handschuh und eine Frage: „Das ist einer der seltensten Handschuhe der UFC. Seht ihr das blaue Isolierband? Ich habe fast alle meine Kämpfe in der UFC aus der roten Ecke bestritten. Sagt mir, wie oft habe ich eigentlich aus der blauen Ecke gekämpft?“, fragte Jones.

Herausforderung für UFC-Geschichtskenner: „Mal sehen, wer die UFC-Geschichte am besten kennt. Schreibt eure Antworten in die Kommentare“, forderte der Champion seine Fans zur aktiven Diskussion auf.

Dieser Aufruf von Jon Jones sorgte für hitzige Debatten unter Kampfsportfans in den sozialen Medien und bot einen großartigen Anlass, sich erneut an die alten Kämpfe und die Anfänge der Karriere des Athleten zu erinnern.