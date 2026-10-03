Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt

·4·Technologie
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt

Stand 3. Oktober sind die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf dem Malika-Markt in Taschkent bekannt. Die Geräte werden in den Versionen eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM zu unterschiedlichen Preisen angeboten, abhängig von Speicherkapazität und Farbe.

eSIM+eSIM Versionen:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1.589 Dollar
• Glacier — 1.599 Dollar
• Black — 1.629 Dollar
• Burgundy — 1.649 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.819 Dollar
• Silver — 1.799 Dollar
• Glacier — 1.819 Dollar
• Burgundy — 1.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.099 Dollar
• Silver — 2.179 Dollar
• Glacier — 2.099 Dollar
• Burgundy — 2.179 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.749 Dollar

SIM+eSIM Versionen:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1.589 Dollar
• Glacier — 1.619 Dollar
• Black — 1.699 Dollar
• Burgundy — 1.699 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1.929 Dollar
• Black — 1.929 Dollar
• Silver — 1.899 Dollar
• Burgundy — 2.069 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.179 Dollar
• Silver — 2.149 Dollar
• Burgundy — 2.249 Dollar
• Glacier — 2.199 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.749 Dollar

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise für die Smartphones täglich ändern können.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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