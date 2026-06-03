Binance-Börse stellt NFT-Support ein und migriert zur Wallet

Die Kryptowährungsbörse Binance hat angekündigt, den Support für Non-Fungible Tokens (NFTs) auf ihrer Plattform einzustellen und die NFT-Verwaltung an ihre eigene Wallet, Binance Wallet, zu übertragen. Laut der Erklärung des Unternehmens vom Mittwoch bietet diese Änderung den Nutzern mehr Komfort bei der Nutzung von Web3- und dezentralen Funktionen. Cointelegraph.com berichtet .

NFT-Inhaber müssen ihre übertragbaren Token bis zum 3. Juli von der Plattform abheben, danach wird der Zugang gesperrt. Für Inhaber nicht übertragbarer NFTs stellt die Binance Academy PDF-Zertifikate über den Kursabschluss aus. Diese Entscheidung zeigt, dass sich viele Börsen vom NFT-Sektor abwenden und sich auf andere Bereiche wie tokenisierte Vermögenswerte konzentrieren.

Um Nutzer während dieses Prozesses zu unterstützen, hat Binance zwei Aktionen zur Übernahme der NFT-Auszahlungsgebühren gestartet. Die erste Aktion gilt für allgemeine NFTs, die zweite für Token der Cristiano-Ronaldo-Sammlung (CR7). Die Börse wählt bis zu 100.000 Nutzer aus und entschädigt jeden mit 1 USDC.

Der NFT-Markt hat in letzter Zeit einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Selbst führende Kollektionen wie CryptoPunks konnten ihre Höchststände vom Sommer 2022 nicht wieder erreichen. Vor Binance hatten bereits die Börse Kraken und der Marktplatz OpenSea den Support für NFTs im BNB-Smart-Chain-Netzwerk eingestellt.