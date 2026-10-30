Es ist geplant, dem Fußballverein Pakhtakor aus der Hauptstadt aus Mitteln des Entwicklungsfonds der Stadt Taschkent beim Stadtrat von Taschkent finanzielle Mittel in Höhe von 5 Milliarden Sum zuzuweisen. Die entsprechende Entscheidung zu dieser Initiative wurde am 29. Oktober 2026 getroffen.

Diese finanzielle Unterstützung erfolgt vor dem Hintergrund der unerwarteten Situation mit dem Hauptsponsor des Teams und der Veränderungen rund um den Verein.

Details der Initiative und Entscheidungsmechanismus

Der Prozess der Mittelzuweisung an den Verein wurde wie folgt eingeleitet:

Offizieller Vorschlag: Der erste stellvertretende Bürgermeister von Taschkent, D. Khudaybergenov, hat den Vorschlag unterbreitet, 5.000.000.000 Sum aus dem Entwicklungsfonds der Stadt Taschkent auf das Konto des Fußballvereins Pakhtakor zu überweisen;

Prüfung durch den Rat: Diese finanzielle Initiative wurde dem Aufsichtsrat der JSC „Toshkent Invest Kompaniyasi“ zur Genehmigung vorgelegt;

Ziel: Die bereitgestellten Mittel dienen dazu, die laufenden Ausgaben des Vereins zu decken, seine finanzielle Stabilität zu wahren und die kontinuierliche Teilnahme an Wettbewerben sicherzustellen.

Grund für die finanzielle Unterstützung: Abschied vom Hauptsponsor

Die Notwendigkeit des Pakhtakor-Vereins für Unterstützung aus dem lokalen Haushalt und dem Fonds wurde durch die jüngsten Ereignisse rund um den Verein verursacht:

Beendigung der Partnerschaft: Zuvor hatte der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt und Unternehmer Jahongir Ortiqxo‘jayev angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Verein zu beenden;

Schiedsrichterentscheidungen und Konflikt: Berichten zufolge beschloss der Hauptsponsor nach Schiedsrichterentscheidungen in einem umstrittenen Spiel, seine Aktivitäten einzustellen, wodurch das Team eine wichtige Quelle finanzieller Unterstützung verlor;

Status des Vereins: Als einer der erfolgreichsten und führenden Vereine von Usbekistan, hat die Stadtverwaltung ein vorübergehendes finanzielles Hilfspaket geschnürt, damit Pakhtakor nicht in einer schwierigen Lage zurückbleibt.

Die vom Fonds der Stadt Taschkent bereitgestellten 5 Milliarden Sum sind ein wichtiger Schritt, um das Umfeld innerhalb des Teams vor den wichtigen Spielen des Vereins in der nationalen Meisterschaft und auf internationaler Ebene zu stabilisieren.