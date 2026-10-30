Berühmte Felsformation in Kappadokien in der Türkei eingestürzt, Opfer gemeldet (Video)

In Kappadokien, einem der weltweit berühmtesten touristischen Zentren der Türkei, kam es infolge starker und anhaltender Regenfälle zu einer schrecklichen Naturkatastrophe. Ein riesiger Teil einer der einzigartigen Felsformationen, bekannt als „Feenkamine“ (fairy chimneys), die als Wahrzeichen der Region gelten, stürzte auf Menschen herab.

Das Unglück, das sich am 29. Oktober 2026 gegen 15:15 Uhr Ortszeit ereignete, forderte Opfer unter Touristen und der lokalen Bevölkerung.

Details zur Katastrophe und Opfer

Folgende Informationen wurden zu dem Vorfall im Göreme-Nationalpark bekannt gegeben:

Ort des Geschehens: Der Einsturz ereignete sich am Eingang des Freilichtmuseums im Göreme-Nationalpark, in der Nähe eines belebten Touristenwegs und eines Parkplatzes.

Opfer und Verletzte: Durch den Einsturz schwerer Gesteinsbrocken aus vulkanischem Tuffstein kamen 3 Menschen ums Leben , mindestens 5 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades.

Identitäten: Offiziellen Angaben zufolge waren zwei der Todesopfer türkische Staatsbürger und eine Person war ein ausländischer Tourist.

Was war die Ursache für den Felssturz?

Der Gouverneur der Provinz Nevşehir, Hüseyin Gök, gab eine Erklärung zu den Umständen des Vorfalls ab:

Faktor Niederschlag: Nach Einschätzung von Experten und der Verwaltung führten die extrem starken und ununterbrochenen Regenfälle der letzten Tage dazu, dass das jahrhundertealte Gestein aufweichte und einstürzte.

Rettungsarbeiten: Derzeit setzen Rettungskräfte, Hundestaffeln und medizinische Notfallteams ihre Suche am Unglücksort fort, um Trümmer zu beseitigen und festzustellen, ob sich noch weitere Personen unter den Felsen befinden.

Heißluftballonfahrten vorübergehend eingestellt

Die anhaltend schlechten Wetterbedingungen in Kappadokien haben auch die touristischen Hauptaktivitäten der Region schwer beeinträchtigt:

Flüge abgesagt: Aufgrund von starkem Wind und der Gefahr durch anhaltende Regenfälle wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft und die Fahrten der berühmten traditionellen Heißluftballons für den 29. und 30. Oktober vollständig abgesagt.

Warnung an Touristen: Die lokalen Behörden rufen Besucher dazu auf, in der Nähe von Naturdenkmälern und offenen Felsgebieten Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich von Gefahrenzonen fernzuhalten.

Es hat sich erneut gezeigt, dass die einzigartige Landschaft Kappadokiens, die aufgrund der weichen Beschaffenheit von Vulkangestein geformt wurde, bei starken Regenfällen ein hohes Erosionsrisiko birgt.