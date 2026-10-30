Berühmter Boxer Edgar Berlanga wegen schwerer Straftat verhaftet

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Berühmter Boxer Edgar Berlanga wegen schwerer Straftat verhaftet

In der Welt des Profiboxens ist ein neuer, skandalöser Kriminalfall ausgebrochen. Der berühmte 29-jährige amerikanische Faustkämpfer Edgar Berlanga wurde von den Strafverfolgungsbehörden im US-Bundesstaat Florida wegen zweifacher schwerer Körperverletzung festgenommen.

Wie das renommierte Magazin „Boxing Scene“ berichtet, droht dem Sportler, sollte seine Schuld vor Gericht vollständig bewiesen werden, eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Dieser Vorfall könnte das Ende seiner vielversprechenden Karriere bedeuten.

Einzelheiten zum Vorfall und die vom Gericht festgesetzte Kaution

Laut Berichten der Ermittlungsbehörden und der Polizei hat sich der Vorfall wie folgt zugetragen:

  • Festnahme und Daten: Berlanga wurde am 26. Oktober von der Polizei in Lakeland festgenommen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stehen in direktem Zusammenhang mit einem Vorfall am 18. Oktober;

  • Inhalt der Anklage: In den Ermittlungsunterlagen wird festgehalten, dass der Boxer Bürgern unter erschwerenden Umständen schwere Körperverletzungen zugefügt hat;

  • Kaution: Bei der ersten Anhörung am Dienstag setzte das Gericht die Kaution für die vorläufige Freilassung des Boxers auf 16.000 US-Dollar fest;

  • Gerichtstermin: Die erste Hauptverhandlung in diesem Strafverfahren ist für den 17. November angesetzt, bei der Berlanga voraussichtlich offiziell zu den schweren Vorwürfen Stellung beziehen wird.

Erfolge im Ring und ein unerwarteter Absturz

Vor diesem kriminellen Vorfall befand sich Edgar Berlanga auf dem Höhepunkt seiner Karriere:

  • Knockout im letzten Kampf: Seinen letzten Kampf bestritt er im Juli dieses Jahres in New York im Hauptkampf des Turniers Zuffa Boxing 9 ;

  • Sieg über Butler: An jenem Abend lieferte er sich einen kompromisslosen Kampf gegen Steven Butler und besiegte seinen Gegner in der 7. Runde durch technischen Knockout;

  • Prüfung durch das Schicksal: Ob der Boxer, der mit aufeinanderfolgenden Siegen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, schuldig ist oder nicht und ob er in den Ring zurückkehren kann, hängt nun vollständig von der Entscheidung des Gerichts ab, die am 17. November beginnt.

In Anbetracht der Tatsache, dass im US-Sport bei Gewalt und körperlichen Übergriffen sehr harte gesetzliche Strafen verhängt werden, steht Berlanga der schwerste „Kampf“ seines Lebens bevor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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