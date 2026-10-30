Was feiert die Welt heute? Die wichtigsten historischen Ereignisse am 30. Oktober

Jeder Tag im Kalender ist bedeutsam durch wichtige politische, wissenschaftliche und kulturelle Ereignisse, die die menschliche Zivilisation geprägt haben. Auch das Datum des 30. Oktobers ist in den Geschichtsbüchern durch die Geburt großer Persönlichkeiten, geopolitische Veränderungen und Ereignisse, die die Welt erschütterten, verankert.

Lernen Sie die internationalen Feiertage und die Chronik der markantesten historischen Ereignisse kennen, die an diesem Tag stattgefunden haben.

Internationale und nationale Feiertage

Am 30. Oktober werden weltweit zahlreiche berufliche und nationale Feiertage begangen:

Internationaler Tag der orthopädischen Pflege: Ein internationaler Tag, der der harten Arbeit von Pflegekräften gewidmet ist, die sich in der Medizin für die Wiederherstellung der Mobilität von Patienten und bei orthopädischen Behandlungen einsetzen;

Tag der nationalen Währung in Indonesien: Dieser Tag wird landesweit gefeiert, da an diesem Tag die nationale Währung des Landes, die indonesische Rupiah, eingeführt wurde.

Erfindungen und Wendepunkte, die die Geschichte veränderten

An diesem Datum fanden Erfindungen, die den Alltag der Menschen erleichterten, sowie bedeutende geopolitische Ereignisse statt:

1888 — Erfindung des Kugelschreibers: Der Erfinder John Loud ließ den ersten Kugelschreiber patentieren, der die Schreibwarenindustrie revolutionierte;

1918 — Rückzug im Ersten Weltkrieg: Das Osmanische Reich unterzeichnete den Waffenstillstand von Mudros, beendete seine militärischen Operationen im Ersten Weltkrieg und schied offiziell aus dem Krieg aus;

1961 — Der schrecklichste Test der Geschichte („Zar-Bombe“): Die UdSSR testete auf dem Militärgelände der Insel Nowaja Semlja die stärkste Wasserstoffbombe der Welt mit einer Sprengkraft von 58 Megatonnen;

1974 — Erinnerungen eines großen Komikers: Großbritannien In der Hauptstadt London wurde erstmals das autobiografische Werk „My Life in Pictures“ der Filmlegende Charlie Chaplin veröffentlicht.

Geburtstag einer Fußballlegende

Heute gedenken Fußballfans auf der ganzen Welt einem der herausragendsten Vertreter der Sportgeschichte:

1960 — Geburtstag von Diego Maradona: Das einzigartige Symbol des argentinischen Fußballs, Weltmeister von 1986 und der große Stürmer Diego Armando Maradona (1960–2020), der die Herzen von Millionen eroberte, wurde geboren. Sein Name ist nicht nur in die Geschichte des argentinischen, sondern des gesamten Weltsports mit goldenen Buchstaben eingraviert.

Der 30. Oktober ist ein Tag von großer Bedeutung, der ein riesiges historisches Erbe vereint – von wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu Höchstleistungen in Sport und Kunst.