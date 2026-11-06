Weltstars in Taschkent: Die 50. Sambo-Weltmeisterschaft beginnt morgen

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Weltstars in Taschkent: Die 50. Sambo-Weltmeisterschaft beginnt morgen

Morgen, am 6. November, beginnt in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eines der größten und bedeutendsten Ereignisse der Sportwelt – das Jubiläum der Sambo-Weltmeisterschaft der Erwachsenen, 50. Weltmeisterschaft startet offiziell.

Vor Beginn des Wettbewerbs fand im Gebäude des Sportministeriums der Republik Usbekistan eine umfassende offizielle Pressekonferenz statt, die dieser Weltmeisterschaft gewidmet war. Daran nahmen Leiter internationaler Organisationen, Regierungsvertreter sowie die bekanntesten Legenden der Kampfsportwelt teil.

Sportlegenden und Führungskräfte an einem Tisch

Die Veranstaltung in Taschkent brachte die hochrangigsten Persönlichkeiten der Sambo-Welt zusammen:

  • Hochkarätige Gäste: An der Pressekonferenz nahmen der Sportminister der Republik Usbekistan Adham Ikramov, der Präsident des Internationalen Sambo-Verbandes (FIAS) Wassili Schestakow sowie der erste stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees Otabek Umarow teil;

  • Globale Botschafter und MMA-Stars: Die offiziellen internationalen Botschafter des Sambo-Sports – die MMA-Legende Fjodor Jemeljanenko und der amtierende UFC-Champion im Leichtgewicht Islam Machatschew wurden zu den Hauptstars der Konferenz;

  • Regionale und lokale Führungskräfte: Auch der Präsident des Asiatischen Sambo-Verbandes Alamjon Mullajew sowie der Präsident des usbekischen Sambo-Verbandes Alischer Alimow waren anwesend und tauschten sich über die organisatorischen Abläufe des Wettbewerbs aus.

Bevorstehende Wettkämpfe und offener Dialog mit der Presse

Während der Pressekonferenz wurden die Bedeutung und der Umfang der 50. Jubiläums-Weltmeisterschaft ausführlich erörtert:

  • Vorbereitung und organisatorische Fragen: Es wurde detailliert über die gründliche Vorbereitung auf dieses Großereignis in Taschkent, den Empfang ausländischer Delegationen und Sportler sowie die organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Wettbewerbs auf höchstem Niveau berichtet;

  • Bedeutung des internationalen Turniers: Die internationale Sambo-Gemeinschaft verfolgt mit dieser Veranstaltung das Ziel, das globale Ansehen des Sambo weiter zu steigern und den Sport breit zu popularisieren;

  • Dialog mit den Medien: Am Ende der Veranstaltung hatten Vertreter lokaler und internationaler Medien die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Verantwortlichen und die Sportlegenden zu richten.

Ab morgen werden die stärksten Sambo-Kämpfer der Welt drei Tage lang in den Arenen unserer Hauptstadt um den absoluten Weltmeistertitel kämpfen.

Sambo-WeltmeisterschaftInternationaler Sambo-VerbandIslam MachatschewFjodor JemeljanenkoKampfsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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