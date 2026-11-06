53 Rote Karten in einem Spiel: Absoluter Weltrekord im brasilianischen Fußball aufgestellt

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53 Rote Karten in einem Spiel: Absoluter Weltrekord im brasilianischen Fußball aufgestellt

Auf einem brasilianischen Fußballplatz ereignete sich ein beispielloser Vorfall in der Geschichte des Weltsports. Das Halbfinale der U20-Meisterschaft des Bundesstaates Minas Gerais eskalierte in ein regelrechtes Chaos und eine Massenschlägerei. Laut CNN Brasil zeigte der Schiedsrichter während der Partie insgesamt 53 Rote Karten und stellte damit einen absoluten Rekord in der Fußballgeschichte auf.

Was als gewöhnlicher Torjubel begann, entwickelte sich zu einer Massenschlägerei zwischen den Spielern beider Mannschaften, den Ersatzbänken und dem Trainerstab.

Alles begann mit einer Provokation in der 54. Minute

Zu Beginn der Begegnung deutete nichts auf einen derart eskalierenden Konflikt hin:

  • Provokation und Schlägerei: In der 54. Minute erzielte Davi, ein Spieler von Mamoré, ein Tor für seine Mannschaft. Anstatt zu jubeln, beleidigte er die Spieler von Uberlândia verbal.

  • Außer Kontrolle geratenes Chaos: Als Reaktion darauf stürmten die gegnerischen Spieler auf ihn zu, und auf dem Platz entbrannte sofort eine brutale Massenschlägerei, an der Spieler beider Teams, Ersatzspieler und Trainer beteiligt waren.

Die Entscheidung des Schiedsrichters: 53 Platzverweise und Anzeige bei der Polizei

Schiedsrichter Fernando Patrick traf drastische Entscheidungen, um die Unruhen zu beenden und den Platz zu räumen:

  • Liste der des Feldes verwiesenen Personen: Der Schiedsrichter verwies 21 Spielerdes Vereins Mamoré und 22 Spieler von Uberlândia des Feldes. Darüber hinaus wurden von beiden Seiten weitere 8 Trainer und 2 Manager mit einer direkten Roten Karte bestraft – insgesamt 53 Personen.

  • Abbruch des Spiels: Nach dem Vorfall entschied der Unparteiische, das Spiel beim Stand von 3:1 für Mamoré abzubrechen, da eine Fortsetzung aufgrund der dezimierten Kader nicht mehr möglich war.

  • Polizeiliches Eingreifen: Zudem erstattete Schiedsrichter Fernando Patrick Anzeige bei der Polizei, da er vom Manager des Vereins Uberlândia direkt bedroht und unter Druck gesetzt wurde.

15-jähriger argentinischer Rekord ist Geschichte

Dieses Ereignis ging als das Spiel mit den meisten Roten Karten in der Geschichte des Weltfußballs ein:

  • Bisheriger Rekord: Der bisherige Rekord wurde am 27. Februar 2011 aufgestellt. Damals verwies der Schiedsrichter in einem Spiel der fünften argentinischen Liga zwischen Atlético Claypole und Victoriano Arenas insgesamt 36 Personen des Feldes.

  • Neuer historischer Antirekord: Das Halbfinale in Brasilien hat mit 53 Platzverweisen den alten Rekord deutlich übertroffen und ein dunkles Kapitel in die Fußballannalen geschrieben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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