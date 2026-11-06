Messis Trikot bleibt unbesetzt: Wer wird der Erbe der Legende in Argentinien?

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Messis Trikot bleibt unbesetzt: Wer wird der Erbe der Legende in Argentinien?

Der Trainerstab der argentinischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Lionel Scaloni hat vor den kommenden Spielen eine überraschende und symbolische Entscheidung getroffen. Wie die renommierte Zeitung TyC Sports berichtet, Lionel Messiwurde nach seinem Abschied aus der Nationalmannschaft beschlossen, die legendäre Nummer 10 in den nächsten Spielen an keinen Spieler zu vergeben festgelegt.

In den Freundschaftsspielen gegen Uruguay und Costa Rica wird das Trikot mit der Nummer 10 im Kader der «Albiceleste» nicht getragen. Da es bei Freundschaftsspielen keine strikte Anforderung gibt, die Nummern 1 bis 23 vollständig zu vergeben, entschied sich der Trainerstab dafür, die verantwortungsvolle und schwere Last der Wahl eines Messi-Nachfolgers vorerst aufzuschieben.

Wann fällt die Entscheidung und wer ist der Hauptkandidat?

Die Frage, wer das legendäre Trikot erhalten wird, bleibt bis 2027 offen:

  • Wichtige Entscheidung im Jahr 2027: Berichten zufolge wird die Frage nach dem neuen Besitzer der «Nummer Zehn» erst 2027 wieder aufgegriffen, wenn die offiziellen Wettbewerbe wieder beginnen;

  • Top-Favorit — Nico Paz: Quellen nennen als Hauptanwärter auf diese prestigeträchtige Nummer das strahlende Talent, den jungen Mittelfeldspieler des italienischen Klubs «Como», Nico Paz;

  • Weitere Anwärter: Zu den Kandidaten zählen zudem Alexis Mac Allister und Enzo Fernández, die sich bereits zu Führungsspielern entwickelt haben, sowie das argentinische Wunderkind Franco Mastantuono.

Argentiniens Pläne für November: Heißes Derby und Test

Im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode im November bestreiten die Weltmeister zwei wichtige Partien:

  • Derby gegen Uruguay: Im ersten Spiel empfängt Argentinien seinen ewigen und prinzipiellen Rivalen Uruguay im berühmten Stadion «La Bombonera» in Buenos Aires;

  • Test gegen Costa Rica: Die zweite Begegnung findet in der prächtigen Arena «Mario Alberto Kempes» in Córdoba gegen die Nationalmannschaft von Costa Rica statt.

Lionel MessiDie argentinische Nationalmannschaft, die ohne ihn in eine neue Ära aufbricht, beginnt mit diesen Spielen, sich an das Leben ohne ihre Legende und an neue taktische Formationen anzupassen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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