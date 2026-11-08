Wer sind die 3 Lieblingsschüler von Tulkin Kilichev? Ihre besonderen Eigenschaften...

Der Cheftrainer der usbekischen Boxnationalmannschaft, Tulkin Kilichev, nannte die drei Boxer, die ihm am meisten am Herzen liegen. Den ersten Platz in seiner Auswahl belegte der Mannschaftskapitän Abdumalik Khalokov. Die Gedanken des Trainers zu seinen anderen beiden Schülern sind jedoch ebenfalls bemerkenswert: Einer wurde für seinen strikten Gehorsam gelobt, der andere für seine stets gute Laune.

In den letzten Jahren hat das usbekische Boxen auf internationaler Bühne enorme Erfolge erzielt und wird als eine der stärksten Schulen der Welt anerkannt. Hinter diesen Erfolgen steckt nicht nur die Arbeit talentierter Sportler, sondern auch die der Trainer, die sie auf große Wettbewerbe vorbereiten.

In einem kürzlich geführten Interview nannte Cheftrainer Tulkin Kilichev drei Boxer, die ihm unter seinen Schülern am nächsten stehen. Interessanterweise basierte seine Auswahl nicht nur auf sportlichen Ergebnissen, sondern auch auf dem Charakter der Sportler, ihrer Beziehung zum Trainer und ihrer Rolle im Team.

An erster Stelle — Olympiasieger und Mannschaftskapitän

Auf die Frage, welche Schüler aus der neuen Generation von Boxern ihm am nächsten stehen, nannte Tulkin Kilichev ohne zu zögern Abdumalik Khalokov.

Der Cheftrainer betonte, dass Khalokov als Mannschaftskapitän nicht nur im Ring, sondern auch innerhalb des Teams eine wichtige Rolle spielt. Kilichev merkte an, dass er sich ständig mit ihm berät.

Der Trainer erinnerte daran, dass er viele Themen auch mit Vertretern der vorherigen Generation besprochen habe, wie etwa mit Hasanboy Dusmatov und Bahodir Jalolov sowie.

Dies allein zeigt, wie viel Wert in der Nationalmannschaft auf die Meinung und die Führungsqualitäten erfahrener Sportler gelegt wird.

Der Trainer hat unendliches Vertrauen in den zweitplatzierten Boxer

Erkinboyev belegte den zweiten Platz in Kilichevs persönlichem Ranking.

Der Cheftrainer bezeichnete die wichtigste Eigenschaft dieses Sportlers als seinen Gehorsam und seine Fähigkeit, gestellte Aufgaben fraglos zu erfüllen.

„Es ist ihm völlig egal: Wenn man sagt ‚Mach es so‘, folgt er diesem Weg, ohne zurückzublicken. Er denkt: ‚Wenn der Trainer es gesagt hat, muss es getan werden.‘ Angst gibt es nicht, er kämpft bis zum Ende. Das Wichtigste ist, dass er vertraut; er schenkt dem Trainer volles Vertrauen“, sagte Kilichev.

Für den Trainer ist der Hauptvorteil dieses Boxers also nicht nur die körperliche Vorbereitung oder das technische Können. Auch seine Empfänglichkeit für Anweisungen, seine Treue zum Plan und sein Kampfgeist im Ring werden hoch geschätzt.

An dritter Stelle — der stets lächelnde Khabibullaev

Auch Khabibullaev schaffte es in die Top-3-Liste von Tulkin Kilichev.

Der Cheftrainer beschrieb ihn als einen gehorsamen Sportler, der gute Laune ins Team bringt.

„Khabibullaev ist auch ein gehorsamer Junge. Er lächelt immer und ist gut gelaunt. Manchmal ist er natürlich etwas langsam, aber er ist trotzdem ein guter Junge“, sagte der Trainer scherzhaft.

So zeigten sich in Kilichevs Auswahl drei verschiedene Eigenschaften: ein Kapitän, der das Team führen kann, ein Krieger, der die Anweisungen des Trainers fraglos ausführt, und ein Sportler, der eine positive Atmosphäre im Team schafft.

Welche historischen Ergebnisse hat das usbekische Boxen unter der Führung von Tulkin Kilichev erzielt?

Tulkin Kilichevs Gedanken über seine Schüler erscheinen vor dem Hintergrund seiner Trainer-Erfolge noch interessanter.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris erzielten usbekische Boxer ein historisches Ergebnis und gewannen fünf Goldmedaillen. Dieses Ergebnis brachte unser Land auf den ersten Platz im Medaillenspiegel des Boxens.

Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Taschkent wurden die usbekischen Boxer mit fünf Goldmedaillen ebenfalls zu einem der Spitzenreiter des Wettbewerbs. Darüber hinaus gewann die Nationalmannschaft bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou drei Goldmedaillen.

Das Team erzielte auch bei den von World Boxing und IBA organisierten Weltmeisterschaften preisgekrönte Ergebnisse. Kilichevs Erfolge auf kontinentaler Ebene ebneten ihm den Weg, als einer der besten Trainer Asiens anerkannt zu werden.

Welcher Charakter steckt hinter den Champions?

Im Boxen reichen ein starker Schlag, Schnelligkeit und Ausdauer nicht aus, um zu gewinnen. Auch die mentale Vorbereitung, Disziplin, das Vertrauen in den Trainer und die Fähigkeit, die Interessen des Teams über persönliche Ziele zu stellen, sind von großer Bedeutung.

Tulkin Kilichevs Gedanken zu seinen drei Schülern deuten genau auf diese Aspekte hin. Seiner Ansicht nach muss ein starker Boxer nicht nur seinen Gegner im Ring besiegen, sondern auch ein disziplinierter, zuverlässiger Mensch sein, der während des Trainings entschlossen auf sein Ziel zugeht.

Vielleicht ist dies eines der Geheimnisse des internationalen Erfolgs des usbekischen Boxens: Hinter den Siegen im Ring stehen harte Arbeit, gegenseitiges Vertrauen und eine solide Beziehung zwischen Trainer und Sportler.