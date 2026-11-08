Vor dem Spiel am 12. November: Details zu Shomurodov und Husanov bekannt gegeben

Vor dem offiziellen Trainingslager der usbekischen Nationalmannschaft für das FIFA-Fenster im November gab es wichtige Änderungen.

Nach Angaben des Trainerstabs wird ein wichtiger Vertreter der Verteidigungslinie der Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov nicht für das November-Lager berufen. Gleichzeitig wird der Kapitän und führende Stürmer Eldor Shomurodov in den ersten Tagen des Trainingslagers ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Was ist der Grund für das Fehlen von Khusanov und die Situation von Shomurodov?

Der Stab der Nationalmannschaft gab eine offizielle Stellungnahme zum Status der Schlüsselspieler ab:

Abdukodir Khusanov in vollständiger Genesung: Das medizinische Team und der Trainerstab der Nationalmannschaft haben beschlossen, ihn für dieses Lager nicht zu berufen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden, wobei der körperliche Zustand und der Genesungsprozess des jungen Verteidigers berücksichtigt wurden;

Die Verspätung von Eldor Shomurodov: Der Kapitän der Nationalmannschaft, der im offiziellen Kader steht, wird die ersten Trainingstage aus familiären Gründen verpassen und später zur Gruppe stoßen.

Details zum anstehenden Freundschaftsspiel gegen Russland

Im Rahmen der Länderspielpause im November bestreitet die usbekische Nationalmannschaft einen wichtigen internationalen Test in Taschkent:

Gegner: Russische Nationalmannschaft;

Datum und Uhrzeit: 12. November um 20:00 Uhr;

Spielort: in Taschkent, Pakhtakor Zentralstadion.

Dieses Aufeinandertreffen wird für unsere Nationalmannschaft ein wichtiger Test, um neue taktische Formationen auszuprobieren und das Potenzial der Reservekräfte in der Abwehr und im Angriff zu bewerten.