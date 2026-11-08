„Es ist falsch zu sagen, er drücke sich“: Dustin Poirier beendet die Spekulationen um Islam Makhachev

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„Es ist falsch zu sagen, er drücke sich“: Dustin Poirier beendet die Spekulationen um Islam Makhachev

Ehemaliger UFC-Titelanwärter und erfahrener amerikanischer Kämpfer Dustin Poirier äußerte sich zu der Kritik, die gegen den Leichtgewichtschampion Islam Makhachev gerichtet wurde.

Makhachevs Entscheidung, bis Januar 2027 nicht ins Octagon zurückzukehren, wurde in den sozialen Medien breit diskutiert, wobei einige Fans dies als „Kampfvermeidung“ bezeichneten. In einem Interview, das auf dem „UFC on Paramount+“-Account auf X veröffentlicht wurde, stellte Poirier klar, dass solche Anschuldigungen völlig unbegründet seien.

„Er hat die gesamte Gewichtsklasse aufgeräumt“: Poiriers klare Haltung

Der amerikanische Kämpfer lobte Makhachevs professionelles Niveau und seinen bisherigen Karriereweg:

  • Widerlegung der Angst-Gerüchte: „Ich sehe Leute online schreiben: ‚Er hat Angst, er drückt sich.‘ Nein, ich glaube nicht, dass er vor irgendjemandem Angst hat. Er hat das Potenzial, gegen jeden Gegner anzutreten, und fürchtet sich kein bisschen davor.“

  • Absolute Dominanz in der Division: Poirier erinnerte daran, dass der russische Kämpfer fast alle ernsthaften Herausforderer in seiner Gewichtsklasse besiegt und die Division vollständig dominiert hat;

  • Zukunftsperspektiven: „Wenn er wirklich will, kann er noch viele Jahre auf hohem Niveau kämpfen. Aber diese Entscheidung hängt allein von seinem persönlichen Wunsch und seiner inneren Motivation ab.“

Makhachevs jüngster Erfolg

Islam Makhachev bestritt seine letzte Titelverteidigung im August dieses Jahres:

  • Sieg über Garry: Der russische Kämpfer gewann durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter in einem komplexen 5-Runden-Kampf gegen den berühmten ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian Machado Garry;

  • Titelverteidigung: Nach einer weiteren erfolgreichen Verteidigung entschied sich der Champion für eine vorübergehende Pause, um sich zu erholen und auf die nächsten schweren Gegner vorzubereiten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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