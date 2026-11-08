Meisterschaftskampf in Madrid: Atletico und Barcelona treffen im Duell um die Tabellenspitze aufeinander

Der 12. Spieltag der spanischen La Liga bietet eines der am meisten erwarteten und hart umkämpften Spiele der Saison. Die beiden Giganten, die die Plätze 1 und 2 belegen und das Titelrennen anführen — Atletico Madrid und der FC Barcelona — treffen aufeinander.

Dieses Spitzenspiel, das über die Tabellenführung entscheiden könnte, findet im prächtigen Stadion Civitas Metropolitano in Madrid statt.

Wann beginnt das Spiel?

Die wichtigsten Details zum Spitzenspiel sind wie folgt:

Datum und Uhrzeit: Die Partie findet heute, am 8. November, statt und beginnt in der Nacht zum 9. November um 01:00 Uhr;

Stadion: Civitas Metropolitano (Madrid);

Schiedsrichter: Das Spiel wird von einem Schiedsrichterteam unter der Leitung des erfahrenen Unparteiischen Javier Alberola Rojas geleitet.

Die letzten 5 Spiele: Intensive Duelle und Barca-Dominanz

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen den Teams waren immer intensiv, überraschend und torreich. In den letzten 5 Pflichtspielen gewann Barcelona 3 Mal und Atletico 2 Mal:

14. April 2026 | Champions League, Viertelfinale (Rückspiel): Atletico 1:2 Barcelona; 8. April 2026 | Champions League, Viertelfinale (Hinspiel): Barcelona 0:2 Atletico; 4. April 2026 | La Liga, 30. Spieltag: Atletico 1:2 Barcelona; 3. März 2026 | Copa del Rey, Halbfinale (Rückspiel): Barcelona 3:0 Atletico; 12. Februar 2026 | Copa del Rey, Halbfinale (Hinspiel): Atletico 4:0 Barcelona.

Duell um Platz 1: Was ist zu erwarten?

Das heutige Spiel ist nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern auch ein psychologischer Schlag auf dem Weg zum La-Liga-Titel. Der Abstand zwischen den Spitzenklubs ist minimal, und ein Sieg im Civitas Metropolitano würde dem Gewinner die alleinige Tabellenführung sichern.