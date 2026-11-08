Tragischer Verlust im brasilianischen Fußball: Bekannter Spieler Opfer einer Schießerei in Bar B10

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Tragischer Verlust im brasilianischen Fußball: Bekannter Spieler Opfer einer Schießerei in Bar B10

Der brasilianische Fußball hat einen schweren Verlust erlitten. Unter den Fans unter den Spitznamen Bismarck und „B10“ bekannt, kam der 36-jährige erfahrene Fußballer Bismarck Vinícius Freyre do Nascimento bei einer Schießerei in einer Bar tragisch ums Leben.

Obwohl das Opfer in kritischem Zustand sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte sein Leben trotz der schnellen medizinischen Hilfe der Ärzte nicht gerettet werden.

Was ist in der Bar in Natal passiert?

Erste Erklärungen der lokalen Medien und der Zivilpolizei des Bundesstaates Rio Grande do Norte offenbarten die Details der Tragödie:

  • Ursprung des Konflikts: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besuchte der Fußballer mit Freunden eine Unterhaltungsbar in Natal. Dort kam es zu einem unerwarteten verbalen Streit zwischen Bismarck und einer unbekannten Person;

  • Waffeneinsatz und Opfer: Der Streit eskalierte schnell zu einer Schießerei. Infolgedessen wurde der Fußballer schwer verletzt, ein weiterer Bürger erlitt Verletzungen (er lebt derzeit noch und befindet sich im Krankenhaus);

  • Strafverfahren und Ermittlungen: Derzeit führen die Strafverfolgungsbehörden umfassende Ermittlungen durch, um die Hintergründe des Waffeneinsatzes und die an der Tat beteiligten Personen zu ermitteln.

3 zurückgelassene Kinder und zerstörte Pläne

Bismarck hatte noch nicht vor, seine Karriere zu beenden, und lebte mit großen Zielen:

  • Familiärer Verlust: Der 36-jährige Athlet hinterlässt 3 Kinder;

  • Neues Transferziel für 2027: Mit dem Ziel, seine Profikarriere weiter auszubauen, wollte sich der Fußballer 2027 dem Klub „Olimpiya“ anschließen, doch die unerwartete Tragödie machte alle Pläne zunichte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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