Gaethje oder Pimblett? Sensationelle Umfrageergebnisse zu Topurias Superkampf

Ehemaliger UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen Ilia Topuria gab die Ergebnisse einer groß angelegten Umfrage bekannt, die er unter seinen Fans und Followern in den sozialen Medien zu seinem nächsten Gegner durchgeführt hatte.

Der Kämpfer forderte sein Publikum auf, zwischen zwei der interessantesten Anwärter zu wählen: dem britischen Star Paddy Pimblett und dem Leichtgewichts-Champion, dem Amerikaner Justin Gaethje. Die Abstimmung verlief intensiver und aktiver als erwartet.

Umfrageergebnisse: Wen haben die Fans gewählt?

Innerhalb von 24 Stunden nahmen über 850.000 Kampfsportbegeisterte an der Abstimmung teil und äußerten ihre Meinung:

Justin Gaethje — Sieg: Die Mehrheit der Fans wollte den amerikanischen Kämpfer sehen. Seine Kandidatur erhielt 474.113 Stimmen (55%) Stimmen;

Paddy Pimblett — 2. Platz: Die Option für den britischen Athleten erhielt 385.522 Stimmen (45%) Stimmen;

Rekordaktivität: Insgesamt 859.635 Fans nahmen direkt an der Abstimmung teil und bestätigten das enorme Interesse an dem Duell.

Offene Herausforderung an Dana White

Topuria fasste die Ergebnisse zusammen und hinterließ einen kurzen und wirkungsvollen Kommentar, in dem er UFC-Präsident Dana White direkt markierte:

«Über 850.000 Menschen in weniger als 24 Stunden...»

Mit diesem Appell zeigte der Athlet dem Management der Promotion genau, welche Konfrontation das Publikum fordert. Laut den Fans könnte ein Duell zwischen Topuria und dem schlagkräftigen Gaethje der größte Blockbuster des Jahres werden.