„Es ist sehr schmerzhaft“: Maresca verrät den Grund für die dritte Niederlage von City in Folge

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„Es ist sehr schmerzhaft“: Maresca verrät den Grund für die dritte Niederlage von City in Folge

Nach einer 1:3-Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest am 10. Spieltag der englischen Premier League äußerte sich Manchester City Cheftrainer Enzo Maresca nach dem Spiel.

Laut einer Erklärung auf der offiziellen Website der „Citizens“ bezeichnete der italienische Spezialist diesen unerwarteten Rückschlag in der Fremde als schmerzhaften Schlag und betonte, dass grobe Defensivfehler nicht ungestraft bleiben.

Dieses Spiel war für Manchester City das dritte sieglose Ergebnis in Folge in der Premier League.

„Wenn man Fehler macht, wird man bestraft“: Marescas Hauptkritikpunkte

Der City-Trainer erklärte, dass das Endergebnis trotz der Spielkontrolle seines Teams negativ ausfiel:

  • Kontrolle war nutzlos: „Es ist ein sehr schmerzhaftes Ergebnis. Wir hatten die meiste Zeit die Initiative und den Ballbesitz. Aber die Premier League ist eine Liga, in der man hart bestraft wird, wenn man seine Chancen nicht nutzt und Fehler in der Abwehr macht.“

  • Hoher Einsatz des Gegners: Maresca lobte die Leistung der Gastgeber besonders: „Nottingham Forest hat brillant verteidigt, großen Einsatz auf dem Platz gezeigt und das Beste aus den Möglichkeiten gemacht, die sie hatten.“

Eine harte Lektion vor der Länderspielpause

Die Niederlage kurz vor der Länderspielpause hat die Stimmung im Verein zweifellos beeinflusst:

  • Ernste Analyse während der Pause: „Es ist mental schwer, mit dieser Stimmung in die Länderspielpause zu gehen; es hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Dies ist unsere erste Niederlage im Wettbewerb, und sie muss eine große Lektion für uns sein.“

  • Die Aufgabe, in die Erfolgsspur zurückzukehren: Der Spezialist erklärte, dass der Trainerstab während der zweiwöchigen Pause die Mängel gründlich analysieren werde und der Kader wieder zu Kräften kommen müsse, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Spielchronik und Tordetails

Das Spiel am Abend des 7. November begann mit intensiven Angriffen der Gastgeber:

  • Die schnellen Tore von „Forest“: Matheus Cunha eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, während Liam Delap in der 18. und 73. Minute doppelt traf und einen Doppelpack schnürte.

  • Die Antwort von „City“: Der einzige Treffer für die Mannschaft aus Manchester, erzielt von Rayan Cherki in der 52. Minute, reichte nicht aus, um das Team vor der Niederlage zu bewahren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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