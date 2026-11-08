Sieben Länder beherbergen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung

Die heutige Weltbevölkerung ist nicht gleichmäßig auf die Länder verteilt. Während die Bevölkerungszahl in einigen Staaten rapide wächst, ist in anderen das Gegenteil der Fall. Ein neuer Bericht, der auf Daten der Vereinten Nationen (UN) basiert, nennt die sieben Länder, in denen ein Großteil der Weltbevölkerung lebt. Interessanterweise lebt fast jeder zweite Mensch auf der Erde in genau diesen Ländern.

Laut Berechnungen von DataReportal auf Basis von UN-Daten leben mehr als 4 Milliarden Menschen in nur sieben Ländern. Diese Zahl verdeutlicht, welch bedeutende Rolle diese Staaten in der globalen demografischen Landschaft spielen.

Indien belegt den ersten Platz im Ranking der bevölkerungsreichsten Länder. Das Land hat fast 1,48 Milliarden Einwohner. Auf dem zweiten Platz folgt China mit 1,41 Milliarden Menschen. Somit entfallen auf diese beiden bevölkerungsreichsten asiatischen Länder zusammen etwa 35 Prozent der Weltbevölkerung.

An dritter Stelle des Rankings stehen die Vereinigten Staaten mit 349 Millionen Einwohnern. Die nächsten Plätze belegen Indonesien und Pakistan mit 288 Millionen bzw. 260 Millionen Menschen.

Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, liegt mit 243 Millionen Einwohnern auf dem sechsten Platz. Die Liste der sieben Länder wird durch Brasilien mit 213 Millionen Menschen vervollständigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Indien, China, die USA, Indonesien, Pakistan, Nigeria und Brasilien insgesamt etwa 51,2 Prozent der Weltbevölkerung beherbergen. Mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung konzentriert sich auf nur sieben Länder.

Dem DataReportal Digital 2026 Global Overview Report zufolge, der auf UN-Berechnungen basiert, erreichte die Weltbevölkerung im Oktober 2025 etwa 8,25 Milliarden Menschen. Der Bericht hebt zudem hervor, dass Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst hat.

Die demografischen Prozesse verlaufen in diesen sieben Ländern jedoch unterschiedlich. Während die Bevölkerungszahl in Indien, Pakistan und Nigeria weiter wächst, ist in China das Gegenteil zu beobachten, nämlich ein Rückgang der Einwohnerzahl.

Laut DataReportal ist die Bevölkerung Chinas in dem Jahr bis Oktober 2025 um fast 3,25 Millionen Menschen geschrumpft. In Indien hingegen stieg die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum um fast 12,9 Millionen Menschen. Dies zeigt, dass die demografische Kluft zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern immer deutlicher wird.

Insgesamt bestätigen diese Zahlen die ungleiche Verteilung der Weltbevölkerung auf die Länder sowie die unterschiedlichen demografischen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen. Während in einigen Staaten ein schnelles Bevölkerungswachstum zu verzeichnen ist, setzt sich in anderen der Rückgang fort. Dies könnte in den kommenden Jahren zu erheblichen Veränderungen der geografischen Verteilung und der demografischen Landschaft der Weltbevölkerung führen.