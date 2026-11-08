Neuer Coronavirus-Stamm identifiziert: schwer von der Grippe zu unterscheiden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Informationen zu den Symptomen eines neuen Coronavirus-Stammes namens PJ.2.1 veröffentlicht. Experten weisen darauf hin, dass die durch diese Variante verursachten Anzeichen denen einer gewöhnlichen Erkältung oder Grippe sehr ähnlich sein können. Daher ist es nicht einfach, sie von anderen Atemwegsinfektionen zu unterscheiden.

Laut WHO-Daten zeigt sich der neue Stamm mit Symptomen, die bei vielen Atemwegsinfektionen auftreten. Diese Ähnlichkeit erschwert es, die Krankheit allein anhand äußerer Anzeichen zu diagnostizieren. Das bedeutet, dass man allein aufgrund der beobachteten Symptome nicht zuverlässig bestimmen kann, welches Virus vorliegt.

Daher sind Labortests erforderlich, um das spezifische Virus zu identifizieren und eine korrekte Diagnose zu stellen. Diese Methode ist entscheidend für die Bestimmung der Infektionsart.

Gleichzeitig betonte Alexey Agranovsky, Professor am Lehrstuhl für Virologie der biologischen Fakultät der Staatlichen Universität Moskau, dass der Coronavirus-Stamm PJ.2.1 kein so hohes Risiko darstellt wie frühere Varianten.

Nach Ansicht des Experten gibt es derzeit keine ausreichende Grundlage für die Einführung von Quarantänemaßnahmen, um das Eindringen dieses Stammes in Regionen zu verhindern. Somit besteht aktuell keine Notwendigkeit, aufgrund der neuen Variante restriktive Maßnahmen anzuwenden.